US-Regierung: Israel könnte im Gazastreifen gegen Völkerrecht verstoßen haben. Von möglichen Menschenrechtsverletzungen israelischer Soldaten ist in einem Bericht, der jetzt an den Kongress übermittelt wurde, die Rede. UN-Generalsekretär Guterres warnt vor einer "humanitären Katastrophe epischen Ausmaßes" in Rafah. Die Verhandlungen im Gaza-Krieg über eine Waffenruhe und Freilassung von Geiseln stecken nach Einschätzung der USA in einer Sackgasse. Zum Nahost-Liveblog

Russische Truppenrücken offenbar vor und greifen Wowtschansk an. "Sie sind dabei, die Stadt zu zerstören", sagt der Chef der Polizeistreife in der Stadt, die nur etwa 40 Kilometer entfernt vor Charkiw liegt. Auch der ukrainische Präsident Selenskij äußert sich in seiner nächtlichen Videoansprache zum Vorstoß der russischen Armee. Die USA wollen Rüstungsgüter im Wert von 400 Milliarden Dollar in die Ukraine liefern. Zum Ukraine-Liveblog

EXKLUSIV Rheinmetall-Chef fordert mehr Anstrengungen bei europäischer Rüstungsindustrie. Um in "einer Liga mit den Amerikanern" zu spielen, so der Rheinmetall-Chef, müssten sich große europäische Rüstungsunternehmen zusammenschließen, sagt Armin Papperger. Der Manager rechnet mit Milliarden-Aufträgen aus dem Sondervermögen der Bundesregierung für die Bundeswehr. Zum Interview (SZ Plus)

Eurovision Song Contest: Niederländischer ESC-Kandidat von Proben ausgeschlossen. Man untersuche derzeit einen Vorfall im Zusammenhang mit Joost Klein, teilen die Veranstalter mit. Der Grund für den Ausschluss wird nicht genannt. Medienberichten zufolge könnten die Ermittlungen mit einer Pressekonferenz am Freitagmorgen zusammenhängen, an der auch die israelische Kandidatin Eden Golan teilnahm. Eine schwedische Zeitung berichtet von einer körperlichen Auseinandersetzung, an der der Niederländer beteiligt gewesen sein soll. Zum Artikel

Künstler und der Gaza-Krieg: In dunklen Zeiten wie diesen kann selbst ein derart leichtes Spektakel wie der ESC in politische Abgründe gerissen werden (SZ Plus)

Teilnehmer und Termine: Alle Informationen zum ESC

Streit um Sparhaushalt: Lindner kritisiert Ausgabenwünsche von Baerbock und Schulze. Die Außenministerin und die Entwicklungsministerin fordern für 2025 viel mehr Geld als der Finanzminister ihnen zugestehen will. Lindner erhöht nun den Druck. Zum Artikel

SPD-Politiker Ecke äußert sich nach Angriff in Dresden. Der sächsische SPD-Europaspitzenkandidat war am Freitag vergangener Woche beim Plakatieren zusammengeschlagen worden. Nun meldet er sich erstmals danach in einem Interview zu Wort. Er sei getroffen, aber nicht eingeschüchtert und wolle so bald wie möglich in den Wahlkampf zurückkehren. Zum Artikel

Sonst noch wichtig