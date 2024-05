Der niederländische Kandidat für den Eurovision Song Contest (ESC), Joost Klein, wird bis auf Weiteres nicht an den Proben für das Finale teilnehmen. "Wir untersuchen derzeit einen Vorfall, der uns im Zusammenhang mit dem niederländischen Künstler gemeldet wurde", teilte die europäische Rundfunkunion (EBU) am Freitag mit. Klein war zwar bei der ersten Durchlaufprobe des Finales erschienen und bei der Flaggenparade noch anwesend gewesen, seinen Song "Europapa" probte er jedoch nicht. Auch an der zweiten Probe am Freitagabend nahm Klein nicht teil.