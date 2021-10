Von Antonie Rietzschel, Dresden

Wenn Cedric S. versucht, sich zu erinnern, dann schaut er zur Decke, zieht die Augenbrauen zusammen. Auf der Stirn bilden sich mehrere Falten. Cedric S. muss sich an diesem Tag an vieles erinnern, an die Zahl der Leute, mit denen er Fußball spielt, ob er deren Telefonnummern kennt. An Drohungen gegen ihn, an Details eines früheren Gerichtsverfahrens. Stundenlang befragen ihn die Verteidiger von Lina E. und drei weiteren jungen Männern, die wegen der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung und gefährlicher Körperverletzung angeklagt sind.

Die Bundesanwaltschaft wirft der Gruppe vor, gezielt Jagd auf Neonazis gemacht zu haben. Auch auf Cedric S. Er spielte lange eine zentrale Rolle in der Jugendorganisation der NPD. 2016 war er einer von mehr als 200 Neonazis, die im Leipziger Stadtteil Connewitz wüteten. Am 30. Oktober 2018 wurde er dann selbst Opfer eines brutalen Überfalls. Auf dem Weg zum Fußballtraining attackierte ihn eine Gruppe Vermummter. Er erlitt mehrere Platzwunden am Kopf, wegen einer Wirbelfraktur musste er kurzzeitig im Rollstuhl sitzen. Im Prozess tritt S. als Nebenkläger auf - und als Zeuge, an dessen Erinnerungsvermögen und Glaubwürdigkeit die Verteidiger erheblich zweifeln.

Nach dem Überfall hatte Cedric S. ausgesagt, ihn hätten fünf vermummte Männer angegriffen. Damals konnte er der Polizei sehr detailliert deren Statur und Kleidung beschreiben. Als er vor einigen Wochen zum ersten Mal im Hochsicherheitssaal des Oberlandesgericht erschien, erklärte er, es habe sich um vier Personen gehandelt: drei Männer und eine Frau. Letztere habe er wegen ihrer zierlichen Figur erkannt, so S. Der Vorsitzende Richter Hans Schlüter-Staats fragte den 23-Jährigen daraufhin, ob er sich sicher sei. "Zu hundert Prozent", erwiderte S.

Den Ermittlungen zufolge soll es in der vermeintlich von Lina E. angeführten Gruppe eine klare Aufteilung gegeben haben: E. spähte potenzielle Opfer aus, manchmal maskiert mit Perücke und Sonnenbrille - zugeschlagen haben andere, davon ist die Bundesanwaltschaft überzeugt. Sie ordnet der Gruppe mehrere Personen zu. Darunter auch den Verlobten von Lina E., der sich derzeit auf der Flucht befindet.

Laut Anklageschrift soll Lina E. auch den Überfall auf Cedric S. geplant haben. Doch bei seiner Aussage vor Gericht fügte Cedric S. ein weiteres Detail hinzu, das nahelegt, Lina E. oder zumindest eine Frau könnte an der Tat beteiligt gewesen sein. Nach dem Angriff habe eine weibliche Stimme gerufen: "Du Scheißnazi." "Wann ist Ihnen das eingefallen?", fragte Richter Schlüter-Staats verärgert. Immer wieder wies er darauf hin, die Wahrheit zu sagen, gab S. die Gelegenheit, sich zu korrigieren. Doch stattdessen erklärte S., er würde darauf schwören, dass es so gewesen sei.

Hat sich der Zeuge mit anderen abgesprochen?

Es ist nicht ungewöhnlich, dass Zeugen vor Gericht von ihrer polizeilichen Aussage abweichen, etwa weil sie sich nach dem Schock an neue Details erinnern - im Fall von Cedric S. stellt sich jedoch die Frage, ob er sich mit anderen Zeugen über die Details der einzelnen Taten unterhalten, sich vielleicht sogar mit ihnen abgesprochen hat. Ein Name, der in dem Zusammenhang im Gerichtsaal immer wieder fällt, ist der von Enrico Böhm.

Der ehemalige NPD-Kader und Stadtrat wurde ebenfalls im Herbst 2018 vor seinem Haus von Vermummten überfallen, die Angreifer droschen mit einer solchen Brutalität auf ihn ein, dass seine Kniescheibe brach. Der mehrfach vorbestrafte Böhm tritt ebenso wie Cedric S. als Nebenkläger im Prozess auf. Die Verteidigung hatte zu Beginn des Verfahrens beantragt, Böhm als Zeugen auszuladen. In der Vergangenheit soll er vor Gericht falsch ausgesagt haben.

Wegen des Angriffs auf Böhm ist nur Lina E. angeklagt. Die Ermittler fanden am Tatort eine Plastiktüte mit einer DNA-Mischspur, die auf die Angeklagte hinweist. Die Verteidiger der drei anderen Beschuldigten fürchteten, Böhm könnte willkürlich auch ihre Mandanten beschuldigen. Als Böhm vor Gericht erschien, lief er in einer Sitzungspause zwischen den Angeklagten hin und her. "Gezielt", wie er später bei der Befragung zugab, um die Größe der Männer mit denen der Angreifer zu vergleichen, die er auch auf Frage der Bundesanwaltschaft als ausnahmslos männlich identifizierte.

Bei den Tätern habe es sich um eine Gruppe "gewalttätiger Linksextremisten" gehandelt, erklärte Böhm der Strafkammer. Sie hätten in Kauf genommen "das Leben einer Person zu beenden". Der Vorsitzende Richter Schlüter-Staats ermahnte ihn daraufhin, wahrheitsgemäß zu antworten, sich auf die Fakten zu beschränken. Doch Böhm schien sich kaum noch an den Überfall erinnern zu können, wusste zunächst nicht genau, wo er angegriffen wurde, ob mit Turnschuhen oder schweren Schuhen. Als die Verteidiger seine politische Überzeugung thematisierten, wand sich Böhm unter deren Nachfragen. Erst nach einer Unterbrechung und dem Blick in den Verfassungsschutzbericht erklärte Böhm, er könne als Rechtsradikaler bewertet werden. "Wenn das da drinsteht."

Cedric S. habe mit Enrico Böhm über die Überfälle gesprochen, sagt er selbst, mittlerweile gebe es aber keinen Kontakt mehr. S. gab auch einem NPD-Kader ein ausführliches Interview, in dem er seine Verletzungen "dramatisierte", wie er auf Nachfrage der Verteidigung einräumen muss. In den kommenden Wochen werden noch weitere Opfer aussagen, die Gruppe um Lina E. soll an mindestens sechs Überfällen beteiligt gewesen sein.

Gegen einen Mitarbeiter des LKA wird ermittelt

Auf den einschlägigen Kanälen der rechtsextremen Szene werden die Überfälle seit Monaten ausgeschlachtet. Es kursieren aber auch Details, die nur aus der Ermittlungsakte stammen können. Das vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall eingestufte Magazin Compact veröffentlichte im Frühjahr Artikel zu dem Verfahren, angereichert mit Bildern eines Tatorts in Wurzen. Zu Prozessbeginn erschien ein Dossier zu Lina E., Fotos zeigen sie mit ihrem Verlobten und beim Ausspähen eines Tatorts. Der Vorsitzende Richter Hans Schlüter-Staats stellte die Vermutung an, die Anwälte der Nebenklage hätten womöglich Informationen weitergegeben. Die Verteidiger glauben, es gebe ein Leck bei den Sicherheitsbehörden.

Mittlerweile laufen bei der Staatsanwaltschaft in Chemnitz zwei Ermittlungsverfahren. Eines richtet sich konkret gegen einen Mitarbeiter des Landeskriminalamt. Er soll in der Vergangenheit Informationen weitergegeben haben, die sich schließlich auch in der Berichterstattung des Compact-Magazin wiederfanden. Auch in die Ermittlungen zu Lina E. war er involviert. Dass er aus dem laufenden Verfahren Dienstgeheimnisse verraten haben könnte, dafür scheint es bisher keine Anhaltspunkte zu geben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen unbekannt.