Machthaber Alexander Lukaschenko ändert seine Meinung: Jewgenij Prigoschin sei gar nicht in Belarus, sondern in Sankt Petersburg. Kann das sein?

Von Frank Nienhuysen, München

Der Business-Jet landete sehr früh am Morgen, um 7.40 Uhr, auf dem Militärflughafen Matschulischtschi in der Nähe von Minsk. Es war eine Embraer Legacy 600 mit der Nummer RA-02795. So präzise sind die Daten von Flightradar24, veröffentlicht vor einer Woche. Zumindest das Flugzeug von Jewgenij Prigoschin war also in Belarus, und dass mit ihm auch der Chef der russischen Söldnertruppe Wagner ins Land gereist ist, bestätigte der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko. "Ich sehe, Prigoschin fliegt bereits mit diesem Flugzeug. Ja, tatsächlich, er ist heute in Belarus", sagte Lukaschenko. Der Diktator müsste es ja wissen. Jetzt aber soll doch alles anders sein. Und Prigoschin noch in Russland. Oder etwa wieder?

Welche Rolle spielt Alexander Lukaschenko in der ganzen Angelegenheit?

Am Donnerstag sagte Lukaschenko vor ausgewählten internationalen Journalistinnen und Journalisten, der mit seiner Meuterei gescheiterte Prigoschin sei in Sankt Petersburg, Russland. Oder er sei "morgens nach Moskau gefahren. Auf belarussischem Gebiet ist er nicht", versicherte er. Dies könnte zusammenpassen mit einem Bericht der russischen Internetzeitung fontanka.ru, die aus Sankt Petersburg berichtet. Demnach habe sich Prigoschin vom 26. bis 28. Juni auf der Petersburger Wassiljewski-Insel aufgehalten, zu jener Zeit also, als Lukaschenko den Wagner-Chef in Belarus gesehen haben will.

Der Kreml zeigte am Donnerstag erstaunlicherweise wenig Interesse an der Wendung. Sprecher Dmitrij Peskow sagte nach einer Meldung von Interfax: "Nein, wir verfolgen die Aufenthaltswechsel von Jewgenij Prigoschin nicht. Wir haben dafür weder die Möglichkeiten noch den Willen." Das ist überraschend, denn nach Aussagen Lukaschenkos vor einer Woche ist die Ausreise Prigoschins nach Belarus Teil einer Vereinbarung mit Kremlchef Wladimir Putin. Zudem hat Russland natürlich Möglichkeiten, den Aufenthaltsort von jemandem herauszufinden, der immerhin einen bewaffneten Aufstand gegen die russische Militärführung versucht hat.

Belarus Machthaber Lukaschenko sagte am Donnerstag auch, dass bisher keine Wagner-Söldner in Belarus seien, allerdings ist der Nebel in dieser Sache sehr dicht, sind gestreute Informationen schwer überprüfbar. Lukaschenko hatte nach eigenen Angaben während Prigoschins Aufstand gegen die russische Armeeführung vor eineinhalb Wochen vermittelt. In Telefonaten mit Kremlchef Putin und Prigoschin will er diesen zur Aufgabe bewegt haben. Prigoschin und all jenen Wagner-Kämpfern, die sich nicht den russischen Streitkräften anschließen wollen, wurde Straffreiheit und freies Geleit nach Belarus zugesichert. Satellitenaufnahmen zeigten in den vergangenen Tagen bereits sehr große Zeltlager, die für russische Wagner-Söldner eingerichtet würden.

Lukaschenko kokettierte am Donnerstag damit, dass er mit all dem kaum etwas zu tun habe. "Das ist ein russisches Unternehmen", sagte er auf Fragen der Journalistengruppe. "Diese Frage müssen Sie nicht mir stellen." Soweit er informiert sei, hielten sich die russischen Kämpfer in ihren Lagern auf. Zugleich bestätigte er, dass Belarus den Kämpfern ehemalige Militärstätten anbiete, die aus der Sowjetzeit stammen, darunter auch in der Region Ossipowitsch, auf die sich die veröffentlichten Satellitenbilder beziehen.

Es ist unklar, wie zuverlässig Lukaschenkos Worte sind. Erneut sprach der belarussische Alleinherrscher aber voller Respekt von Prigoschins berüchtigten Wagner-Kämpfern, denen schwere Menschenrechtsverletzungen wie Folter und Tötungen vorgeworfen werden. Unter den Kämpfern sind auch verurteilte Schwerverbrecher, die Prigoschin in russischen Gefängnissen für den Fronteinsatz in der Ukraine rekrutiert hatte. "Die Erfahrung, die Wagner und ihre Kommandeure haben, geben sie mit Vergnügen unseren Streitkräften weiter", sagte Lukaschenko. "Ich meine die militärischen Erfahrungen, die für uns notwendig sind, Taktik, Kampfhandlungen." Er werde sich sehr bald mit Putin treffen und mit ihm über die Wagner-Leute sprechen.

Behörden durchsuchten Prigoschins Haus und ein Restaurant in Sankt Petersburg

Was für einen zumindest befristeten Aufenthalt von Wagner-Mitgründer Prigoschin in dessen Heimatstadt Sankt Petersburg sprechen könnte: Dort ist die Zentrale seines umfangreichen Firmenimperiums Concord, das bereits einen wichtigen Versorgungsauftrag für die russische Armee verloren hat und von den russischen Behörden stark unter Druck gerät. Schriftzüge der Wagner-Firma, die erst Ende vorigen Jahres einen neuen gläsernen Bürokomplex bezogen hatte und von dort aus den russischen Militärpatriotismus systematisch stärken wollte, wurden vor einigen Tagen entfernt, Mitarbeiter freigestellt. Und die Zukunft von Prigoschins Medienholding Patriot ist ungewiss. Behörden durchsuchten auch sein Haus und ein Restaurant in der Stadt. Prigoschin ist sicher in einer schwierigen Lage, aber wo genau er sich aufhält, ist damit nicht beantwortet.