Von Heribert Prantl

Das Buch ist eine bittere Anklage, es schaut in Abgründe, es leuchtet in die Untiefen des Halb- und Unterbewusstseins, es blickt ins finstere Labyrinth von Lüge und Schuld. Joseph Conrad hat im Jahr 1899 den großartig-düsteren Roman über eine Reise in den Kongo geschrieben, der "Herz der Finsternis" heißt und eine Abrechnung mit dem Kolonialismus und dem Rassismus ist. Der Regisseur Francis Ford Coppola hat das "Herz der Finsternis" im Jahr 1979 unter dem Titel "Apocalypse Now" verfilmt, wobei der er die Handlung in die Zeit des Vietnam-Krieges und nach Kambodscha verlegte.