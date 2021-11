Prantls Blick:Gedeih für die FDP, Verderb für die Grünen

Nach dem Wahlergebnis wären die Grünen die Nummer zwei in der Koalition. Doch Annalena Baerbock und Robert Habeck, so sieht es derzeit aus, machen aus ihrer Partei nur die Nummer drei minus.

Von Heribert Prantl

Ein Koalitionsvertrag ist nicht wirklich ein klassischer Vertrag. Es geht da nicht um einklagbare Ansprüche; es geht um das Sich-Vertragen der Regierungspartner. Die Grünen haben in den laufenden Verhandlungen schlechte Karten, weil sie mit ihren Kernanliegen von einem FDP-Finanzminister Christian Lindner finanziell an die Wand gedrückt werden. Darum und um meine journalistischen Erfahrungen mit Koalitionsverträgen geht es in dieser Kolumne.