Die Regierung hoffte, durch ihre Maßnahmen würden die Demonstrationen kleiner - doch allein am Freitag wollten in Warschau Frauen mit drei Märschen gegen das Abtreibungsverbot protestieren.

Mehr Menschen denn je protestieren in dem Land - trotz Pandemie. Was mit dem Abtreibungsverbot begonnen hat, ist inzwischen so viel mehr. Selbst Angehörige des Regierungslagers fragen sich, wie sich PiS-Chef Kaczyński so verkalkulieren konnte.

Von Florian Hassel, Warschau

Vor dem Wochenende verwandelt sich Polens verkehrsgeplagte Hauptstadt gewöhnlich in eine Ansammlung kleiner und großer Staus. Doch an diesem Freitag ließen viele Einwohner und Pendler den Wagen stehen: Denn Warschau sollte den bisher größten Protest von Frauen - und etlichen Männern - gegen das am 22. Oktober verhängte faktische Abtreibungsverbot erleben.

Schon die bisherigen, seit einer Woche andauernden Demonstrationen sind die mit Abstand größten Proteste seit Antritt der PiS-Regierung Ende 2015. Und sie umfassen, anders etwa als frühere Proteste wegen des Vorgehens der Regierung gegen unabhängige Gerichte, das ganze Land, selbst Kleinstädte und bisherige Hochburgen der Regierung. Am Mittwoch protestierten in 410 Orten schätzungsweise 430 000 Menschen, überschlug Polens Polizeichef General Jarosław Szymczak im Radio. Am Freitag sollte diese Zahl nach Hoffnung der Organisatorinnen vom Allpolnischen Frauenstreik mit drei abendlichen Großmärschen allein in Warschau und Hunderten Protesten in anderen Städten noch überboten werden.

In der Exekutive herrsche "Chaos", berichtet eine regierungsnahe Zeitung

Längst gehen die Proteste über Forderungen nach einem liberalen Abtreibungsrecht hinaus, fordert der "Frauenstreik" auch den Rücktritt der Regierung und der Verfassungsgerichtspräsidentin sowie unabhängige Gerichte. Die Frauen werden von anderen Gegnern der Regierung unterstützt, am Mittwoch etwa gesellten sich Bauern zu den protestierenden Frauen in Warschau. Am Freitagmittag wollten Lastwagenfahrer an vielen Stellen Polens aus Solidarität mit den Frauen die Straßen für eine Stunde blockieren. Im Regierungslager herrsche "Chaos", habe die PiS, überrascht von der Größenordnung der Proteste, "keinerlei Idee, was zu tun ist", resümierte die regierungsnahe Tageszeitung Rzeczpospolita.

PiS-Parteichef Jarosław Kaczyński, der heimliche Regierungschef, beschimpfte die Demonstranten als Nihilisten und Verbrecher. Das gleiche Prädikat bekamen Oppositionspolitiker, die zudem "russische Agenten" seien. Justizminister-Generalstaatsanwalt Zbigniew Ziobro ließ am Mittwoch allen polnischen Staatsanwälten schreiben: Organisation und Aufruf zu den - wegen umstrittener Corona-Versammlungsverbote - angeblich "nicht legalen Demonstrationen" seien als Gefährdung des Lebens oder der Gesundheit anderer nach Artikel 165 des Strafgesetzbuches zu verfolgen - darauf stehen bis zu acht Jahre Gefängnis. Der regierungskontrollierte Fernsehsender TVP überging die Proteste oder diffamierte deren Anführerinnen. Bildungs-und Wissenschaftsminister Przemysław Czarnek drohte Universitäten, die Studenten die Teilnahme an Protesten ermögliche, mit dem Streichen von Forschungsgeldern. Doch statt kleiner sind die Proteste nur noch größer geworden. Und die größte Oppositionspartei KO und rund 1000 Anwälte wollen festgenommenen Frauen kostenlos beistehen.

Rechtsexperten zweifeln die Legitimität des Urteils des Verfassungsgerichts an

Analysten und selbst Angehörige des Regierungslagers rätseln, was Kaczyński bewogen hat, ausgerechnet jetzt das von ihm kontrollierte Verfassungsgericht das Abtreibungsverbot aussprechen zu lassen - und den vorhersehbaren Zorn der Polinnen auf sich zu ziehen. Nach übereinstimmenden Umfragen ist eine große Mehrheit der Polen gegen ein Abtreibungsverbot - und unterstützt die Proteste. Dem Meinungsforschungsinstitut Kantar zufolge ist die Zustimmung für die PiS und ihre Koalitionspartner von 43,6 Prozent bei der Parlamentswahl 2019 auf jetzt nur noch 26 Prozent gefallen.

Anders als Kaczyński waren Ministerpräsident Mateusz Morawiecki und Polens Präsident Andrzej Duda zurückhaltender. Duda kündigte einen Gesetzentwurf an, der Abtreibungen unter gewissen Umständen zulassen solle. Das Urteil des Verfassungsgerichts vom 22. Oktober setzt diesem möglichen Gesetz freilich enge Grenzen. Eine künftige Regierung oder wieder unabhängige Gerichte könnten das Urteil vom 22. Oktober später als "nicht existent" bewerten, wie es heute schon führende Juristen tun. Denn an dem Verdikt waren drei parteinahe Juristen beteiligt, die die PiS ab Ende 2015 rechtswidrig anstelle von drei rechtskonform unter der Vorgängerregierung gewählten Verfassungsrichtern installierte: Ihre Teilnahme macht jedes Verfahren juristisch ungültig, argumentieren etliche Fachleute. Die angesehene Richtervereinigung Iustitia forderte am Mittwoch gar die Auflösung des bestehenden, weithin diskreditierten Verfassungsgerichts und eine umfassende Neuordnung der parteikontrollierten Justiz. Die Regierung indes soll die Rückkehr zu einem Shutdown planen, bei dem Polen das Verlassen der Wohnung nur zum Einkaufen oder zur Arbeit gestattet wäre.