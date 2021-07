"In dem Ausmaß hatten wir das noch nie"

Starkregen in Hof, Hochwasser an der Aisch - die Unwetter häufen sich und haben vielerorts schlimme Folgen. Auch Meteorologen sprechen von besonderen Ereignissen. Entspannung ist derweil nicht in Sicht - und die Böden können schon kein Wasser mehr aufnehmen.