Erst beharken, dann gemeinsam mit "dafür" stimmen. So in etwa lief die Debatte über die Waffenlieferungen im Bundestag. Über das Hin und her in der Ampel und die Zustimmung der Union.

Von Constanze von Bullion und und Franziska von Malsen

Der Bundestag hat am Donnerstagvormittag für die Lieferung von schweren Waffen an die Ukraine gestimmt. Schon vor der Abstimmung war klar: Auch die Union wird für den Vorschlag der Ampel stimmen. Trotzdem ging es im Bundestag erstmal hitzig zu. Warum und wie es weitergeht, darüber spricht Constanze von Bullion, Parlamentskorrespondentin in Berlin. Sie sagt: "Friedrich Merz hat signalisiert: Okay, wir stimmen eurem Antrag zu. Aber es gibt ja noch die 100 Milliarden Sondervermögen für Sicherheit, das die Bundesregierung angekündigt hat. Und dieser Streit ist noch lange nicht ausgestanden." Da hebe die Union also jetzt schon die Hand, dass sie weiter mitreden wolle.

Weitere Nachrichten: Scholz in Japan, 7,4% Inflation im April

Moderation, Redaktion: Franziska von Malsen

Redaktion: Tami Holderried

Produktion: Justin Patchett

_Zusätzliches Audiomaterial über _ Deutscher Bundestag

