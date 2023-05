Eine Generation ist in der Türkei mit Erdoğan erwachsen geworden. Was die jungen Menschen von der Politik erwarten und was sie von Erdoğan halten.

Von Johannes Korsche

Seit 20 Jahren ist Recep Tayyip Erdoğan in der Türkei an der Macht. Am Sonntag entscheidet sich, ob er weiterhin Präsident bleibt. Da ist dann die Stichwahl zwischen ihm und seinem Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu. Besonders bei dieser Wahl: Es gehen Türkinnen und Türken wählen, die ein Leben ohne Erdoğan gar nicht kennen. Also, im Wortsinn: Erdoğan war schon an der Macht, als sie geboren wurden.

Was ist das für eine Generation, die "Generation Erdoğan"? Welche Wünsche und politischen Überzeugungen haben die jungen Türkinnen und Türken? Und vor allem: wird das die Wahl beeinflussen? Das erklärt Journalistin und Sachbuchautorin Çiğdem Akyol.

Weiterhören und Weiterlesen

Die beiden "Das Thema"-Folgen zu Erdoğan finden Sie hier:

Folge 1: Erdoğans Weg an die Macht

Folge 2: Wie Erdoğan das Land gespalten hat

Den SZ-Nachruf auf Tina Turner finden Sie hier.

Den Song "Rivers deep, Mountain High" von 1966 können Sie auf Spotify hier anhören.

Redaktionsschluss für diese Sendung war Freitag, 26.05.23, um 18 Uhr.

Moderation, Redaktion: Johannes Korsche

Redaktion: Jonas Junack, Tami Holderried

Übersetzung: Ayça Balcı

Produktion: Benjamin Markthaler

Zusätzliches Audiomaterial über 32.Gün (YouTube), ARDMediathek, Twitter: @fbirol, reuters, ZDF, CNN, Spotify.

So können Sie unseren Nachrichtenpodcast abonnieren:

"Auf den Punkt" ist der Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung zu den wichtigsten Themen des Tages. Der Podcast erscheint von Montag bis Freitag immer um 17 Uhr. Sie finden alle Folgen auf sz.de/nachrichtenpodcast. Verpassen Sie keine Folge und abonnieren Sie unser Audio-Angebot in Ihrer Lieblings-Podcast-App oder bei iTunes, Spotify, Deezer, Audio Now. Eine Übersicht über all unsere Podcasts finden Sie unter www.sz.de/podcast und hier erfahren Sie, wie Sie unsere Podcasts hören können.

Sie haben Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns: podcast@sz.de.