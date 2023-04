Türkei-Wahl: Erdoğans Weg an die Macht

Die Türkei wählt. Die Wiederwahl Recep Tayyip Erdoğan ist keineswegs sicher. Wie er wurde, was er ist - und wie er das System umgebaut hat.

Von Raphael Geiger, Vinzent-Vitus Leitgeb und Christiane Schlötzer

Diese Folge ist der erste Teil einer Doppelfolge von "Das Thema". Hören Sie Teil 2 am 3. Mai 2023. Die Themen hier: Die Folgen des Erdbebens in der Türkei, Erdoğans Aufstieg zum Premier, seine Reformen und seine Enttäuschung über den gescheiterten EU-Beitritt.

Recep Tayyip Erdoğan regiert die Türkei jetzt schon seit 20 Jahren. Er hat das Land stark umgebaut und geprägt, mit zunehmend autoritären Mitteln - vieles im System ist inzwischen auf seine Person ausgerichtet. Doch das könnte sich ändern: Am 14. Mai sind Parlaments- und Präsidentschaftswahlen und seit 2003 hat die Opposition noch nie so gute Chancen, ihn abzulösen.

Damit könnte nicht nur innenpolitisch eine Ära enden, in der es weitreichende Verfassungsänderungen gab, Proteste, die niedergeschlagen wurden - und einen Putschversuch gegen Erdoğan. Auch außenpolitisch könnte sich für die Türkei einiges verändern, weil Erdogan es in der Vergangenheit wie kein anderer verstanden hat, Ankara auf der Weltbühne zu positionieren.

Doch wie konnte Erdoğan über all die Jahre eigentlich zu dem werden, der er heute ist? Wieso wurde er von einem populären Hoffnungsträger zu einem immer autoritäreren Staatschef? Wie hat er dann auch die Bevölkerung in großen Teilen verloren? Und was würde passieren, wenn er die Wahl im Mai wirklich verliert?

Darüber sprechen in dieser und der kommenden Folge von "Das Thema" mit Raphael Geiger, aktuell SZ-Korrespondent in Istanbul, und Christiane Schlötzer, die ab 2001 über viele Jahre für die SZ aus der Türkei berichtet hat.