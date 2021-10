Die SPD lässt Grüne und FDP vorsondieren und setzt alles auf eine Ampel-Koalition. Kanzlerkandidat Olaf Scholz will sich mit einem funktionierenden Bündnis lange an der Macht halten.

von Mike Szymanski und Antonia Franz

Gut eine Woche ist die Bundestagswahl jetzt her. Seitdem wird sondiert. Und nach den Gesprächen in jeglichen Zweier-Konstellationen aus FDP, Grünen, SPD und Union, hat Grünen-Parteichef Robert Habeck am Dienstag angekündigt:

"Die FDP und wir werden sicherlich jetzt die Gespräche insgesamt in den Gremien bewerten. Also nicht jedes Gespräch einzeln, sondern auch im Abgleich dessen, was möglich ist für eine nächste Regierung in Deutschland. Dafür werden wir uns dann heute und morgen Zeit nehmen."

Jetzt müssen sich also FDP und Grüne entscheiden mit wem sie als erstes zusammen in Verhandlungen gehen. Mit der Union oder der SPD.

SZ-Redakteur Mike Szymanski sagt, dass SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz alles auf ein Ampel-Bündnis setzt: "Er möchte, dass dieses Bündnis auch funktioniert am Ende, was heißt, dass er Partner braucht, die miteinander können. Wenn Grüne und FDP in diesen Wochen und Tagen Zeit brauchen, um ihre Positionen abzustimmen, dann habe ich den Eindruck, ist er gerne bereit, denen diese Zeit auch zu geben."

Weitere Nachrichten: Physik-Nobelpreis für deutschen Klimaforscher, Henrik Wüst neuer NRW-Ministerpräsident, Facebook wegen technischer Störung nicht zu erreichen.

