Am Montagabend hat die Polizei in Berlin-Kreuzberg eine 65-jährige Frau festgenommen: Claudia. Aber "Claudia" heißt eigentlich: Daniela Klette. Sie ist eine mutmaßliche Ex-RAF-Terroristin. Mehr als 30 Jahre hat sie im Untergrund gelebt, bevor sie dann am Montagabend festgenommen wurde. Die Innenministerin von Niedersachsen, Daniela Behrens (SPD), bezeichnet die Festnahme als "Meilenstein in der deutschen Kriminalgeschichte".