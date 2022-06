Von Cathrin Kahlweit und Franziska von Malsen

Ungarn hat in den letzten Tagen gleich zweimal damit gedroht, das geplante neue Sanktionspaket der EU gegen Russland zu blockieren. Und damit auch zweimal Zugeständnisse rausgeholt.

Erst eine Ausnahme beim Ölembargo. Ungarn bezieht also erstmal weiterhin per Pipeline russisches Öl. Und am Donnerstag hat Viktor Orbán außerdem erreicht, dass Patriarch Kyrill von Sanktionen verschont bleibt.

Europa oder Russland: Auf welcher Seite steht Viktor Orbán wirklich? Und hat die EU keine andere Option als immer wieder einzulenken? Darüber spricht in dieser Folge Cathrin Kahlweit, SZ-Korrespondentin für Mittel- und Osteuropa.

"Es gibt zurzeit nicht viele Möglichkeiten, wie die EU Orbán einhegen kann", sagt Kahlweit, "außer übers Geld." Orbán erpresse die EU mit Vetos und die ihn mit Geld.

