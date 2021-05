Von Peter Münch und Laura Terberl

Die Kämpfe zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas gehen weiter. Israel will seinen Militäreinsatz "so lange wie nötig" weiterführen, so der Premierminister Benjamin Netanjahu. Und mittlerweile kommt es in Israel auch immer mehr zu Ausschreitungen zwischen der jüdischen und der arabischen Bevölkerung.

Von der Situation vor Ort erzählt in dieser Folge der SZ-Korrespondent in Israel, Peter Münch. Er hat gerade erst das Wohnviertel in Jerusalem besucht, in dem sich der Konflikt wieder entzündet hat. Und er erklärt, wie Netanjahu den Konflikt jetzt für sich nutzen möchte.

