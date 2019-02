21. Februar 2019, 16:21 Uhr SZ-Podcast "Auf den Punkt" Missbrauchsgipfel: Nichts ist ewig, nicht einmal die Kirche

In Rom findet der erste Missbrauchsgipfel der katholischen Kirche statt. Die Opfer sind schon enttäuscht, bevor er überhaupt begonnen hat.

Die katholische Kirche stellt sich dem Missbrauchsskandal. Zum ersten Mal lädt Papst Franziskus zu einem großen Gipfel über das Thema in den Vatikan. Er eröffnet die Veranstaltung mit den Worten "Hören wir den Schrei der Kleinen, die Gerechtigkeit verlangen" und fordert konkrete Maßnahmen.

Die Opfer sind jedoch schon enttäuscht, noch bevor der Gipfel so richtig angefangen hat. Denn bindende Beschlüsse werden keine gefasst. Der Missbrauchsskandal könnte die katholische Kirche in eine Existenzkrise befördern, sagt Matthias Drobinski. Der SZ-Kirchenredakteur meint, Jesus habe seinen Jüngern versprochen: "Ich bin mit euch alle Tage". Nicht etwa: "Die katholische Kirche in ihrer Gestalt wird euch für ewig erhalten bleiben."

Weitere Themen: Wahlrecht für Benachteiligte, Bundestag stimmt über 219a ab, Heckler & Koch muss Millionen-Bußgeld zahlen.

So können Sie unseren Nachrichtenpodcast abonnieren

"Auf den Punkt" ist der Nachrichtenpodcast der SZ mit den wichtigsten Themen des Tages. Der Podcast erscheint von Montag bis Freitag immer um 17 Uhr. Sie finden alle Folgen auf sz.de/nachrichtenpodcast. Verpassen Sie keine Folge und abonnieren Sie unser Audio-Angebot, etwa bei:

iTunes

Spotify

Deezer

oder in Ihrer Lieblings-Podcast-App. Wie Sie unsere Podcasts hören können, erklären wir in diesem Text. Alle unsere Podcasts finden Sie unter: www.sz.de/podcast.

Sie haben Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns: podcast@sz.de.