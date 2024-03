In vielen großen Städten in Deutschland gelten derzeit Fahrverbote für Fahrzeuge, die zu viele Schadstoffe ausstoßen. Der Grund ist naheliegend: um die Gesundheit von Anwohnerinnen und Anwohnern zu schützen. Wie schwer allerdings die konkrete Umsetzung solcher Verbote sein kann, darüber spricht in dieser Folge Michael Bauchmüller, Umweltexperte der SZ. Er war an einer Recherche zu internen Dokumenten beteiligt, die zeigt, wie in München über Jahre Fahrverbote in bayerischen Behörden blockiert wurden.