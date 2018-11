14. November 2018, 17:05 Uhr Podcast "Das Thema" Trump: Brutal und versöhnlich nach den Midterms

Bei den Zwischenwahlen hat Trumps Partei viele Sitze eingebüßt, seine Anhängerschaft ist kleiner geworden. Trotzdem geht Trump gestärkt aus dieser Wahl hervor.

Donald Trump fühlt sich im Amt bestätigt: Bei den Zwischenwahlen in den USA haben die Republikaner zwar viele Sitze verloren, die Demokraten haben jetzt wieder die Mehrheit im Repräsentantenhaus. Aber obwohl Trump in seiner Amtszeit von einem Skandal in den nächsten schlittert, gewinnen Kandidaten, die seinen Kurs unterstützen, immer noch Wahlen. Woran liegt das?

Stefan Kornelius, der Chef der SZ-Außenpolitik, erklärt in dieser Podcastfolge, wieso sich Trump in den USA so gut in seinem Amt behaupten kann. Und was das für die EU bedeutet. Schließlich macht Trump auch bei jeder Gelegenheit deutlich, dass ihm an internationaler Zusammenarbeit nicht viel liegt.

