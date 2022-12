Regierungskrise in Peru

Das Parlament in Peru stimmt mit großer Mehrheit für eine Verfassungsreform, mit der die Präsidenten- und Kongress-Wahl von 2026 auf 2024 vorgezogen werden kann. Tausende Touristen sind inzwischen ausgeflogen worden.

Nach wochenlangen Protesten gegen die Absetzung des früheren peruanischen Präsidenten Pedro Castillo hat der Kongress des südamerikanischen Landes den Weg für vorgezogene Neuwahlen freigemacht. Das Parlament in Peru stimmte am Dienstag mit großer Mehrheit für eine Verfassungsreform, mit der die Präsidenten- und Kongress-Wahl von 2026 auf April 2024 vorgezogen werden würde. Die Reform muss noch in zweiter Lesung mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit bestätigt werden. Übergangspräsidentin Dina Boluarte unterstützte die Initiative.

Der frühere Präsident sitzt weiter in U-Haft

Anfang des Monats hatte der damalige Präsident Pedro Castillo einem Misstrauensvotum zuvorkommen wollen und den Kongress aufgelöst. Das Parlament enthob ihn daraufhin des Amtes. Er wurde wegen des Vorwurfs eines versuchten Staatsstreichs festgenommen und kam in Untersuchungshaft. Die Anhänger des früheren Dorfschullehrers gingen daraufhin auf die Straße, bei Zusammenstößen mit der Polizei kamen rund zwei Dutzend Menschen ums Leben. Das oberste Gericht hat inzwischen weitere 18 Monate Untersuchungshaft für den abgesetzten Präsidenten angeordnet. Die Strafverfolgungsbehörden wollen in dieser Zeit wegen des Vorwurfs der Rebellion gegen Castillo ermitteln, dem mehr als vier Jahre Haft drohen. Begründet wurde die Entscheidung mit Fluchtgefahr.

Touristen wurden ausgeflogen

Aufgrund der zunehmend gewaltsamen Proteste ließ Perus Tourismusministerium inzwischen Tausende gestrandete Touristen aus der Stadt Cusco wegbringen, die Ausgangspunkt für Touren zur berühmten Inka-Ruinenstadt Machu Picchu ist. Bis zu 4500 gestrandete Touristen seien ausgeflogen worden, so der Tourismusminister Luis Fernando Helguero. Die Situation der Touristen in Machu Picchu sei schwierig gewesen, weil auch die Zugstrecke beschädigt sei. Eine große Touristengruppe etwa habe zunächst 29 Kilometer zur nächsten Stadt gehen müssen. Die Ruinenstätte Machu Picchu gehört zu den wichtigsten Touristenattraktionen Südamerikas und zählt seit 1983 zum Unesco-Weltkulturerbe.