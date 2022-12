So nennt der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Bätzing, den verstorbenen Joseph Ratzinger. Vertreter von Missbrauchsopfern erinnern an fehlende Aufarbeitung. Wie die Welt auf den Tod von Benedikt XVI. reagiert.

Von Juri Auel

Der emeritierte Papst Benedikt XVI. ist tot. Der gebürtige Bayer starb am Samstag im Alter von 95 Jahren im Vatikan, wie der Heilige Stuhl bekanntgab. Benedikt war von 2005 bis zu seinem Rücktritt 2013 Oberhaupt der katholischen Kirche. Als er fünf Jahre Papst war, stürzte die katholische Kirche in eine ihrer schwersten Krisen: Schrittweise kamen von 2010 an jahrzehntelanger Kindesmissbrauch und Vertuschung ans Licht. Bis ins hohe Alter und auch nach dem Rücktritt blieb Benedikt mit Missbrauchsskandalen konfrontiert. Die Reaktionen auf seinen Tod im Überblick.

"Ein beeindruckender Theologe und erfahrener Hirte" - so würdigt der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Bätzing, den verstorbenen ehemaligen Papst: "Wir trauern um eine Persönlichkeit, die der Kirche auch in schwierigen Zeiten Hoffnung und Richtung vermittelt hat." Benedikt XVI. habe "die Stimme des Evangeliums - gelegen oder ungelegen - hörbar gemacht". Sein theologisches Denkvermögen, seine politische Urteilskraft und sein persönlicher Umgang mit vielen Menschen hätten den aus Deutschland stammenden früheren Papst ausgezeichnet, fügte der Limburger Bischof hinzu: "Mit hohem Respekt denke ich an seine mutige Entscheidung, 2013 vom Amt des Papstes zurückzutreten."

Bätzing erinnert auch an den Brief Benedikts vom 8. Februar 2022 anlässlich der Veröffentlichung des Münchener Gutachtens zu sexualisierter Gewalt: "Die Betroffenen hat er um Vergebung gebeten und doch blieben Fragen offen." Der Bischof ergänzte: "Gerade als Kirche in Deutschland denken wir dankbar an Papst Benedikt XVI.: In unserem Land wurde er geboren, hier war seine Heimat, hier hat er als theologischer Lehrer und Bischof das kirchliche Leben mitgeprägt."

Marx: "Benedikt XVI. war ein großer Papst"

"Benedikt XVI. war ein großer Papst, der sein Hirtenamt stets mit Freimut und starkem Glauben ausübte. Als Theologe prägte und prägt er die Kirche lange und nachhaltig. Dem Erzbistum München und Freising war er, ob als Priester, Professor, Erzbischof, Kardinal oder Papst, stets eng verbunden", sagt der Erzbischof von München und Freising und der Vorsitzende der Freisinger Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx. Die christliche Prägung Bayerns und die lebendigen Ausdrucksformen der Frömmigkeit zu fördern sei ihm stets ein wichtiges Anliegen gewesen. "Viele Gläubige erinnern sich noch an gute Begegnungen mit dem Erzbischof bei Firmungen in den Pfarreien oder zu anderen Anlässen. Vor allem der Besuch Papst Benedikts XVI. in seinem ehemaligen Erzbistum im September 2006 erfüllt immer noch viele Menschen mit Freude und wohl auch ein wenig Stolz."

Reaktionen zum Tod Ratzingers gibt es auch von Missbrauchsopfer-Vertretern. So äußert sich beispielsweise die "Initiative Sauerteig" aus Garching an der Alz, wo der Missbrauchstäter Peter H. im Einsatz war. Man bedauere den Tod Ratzingers sehr, heißt es in dem Statement. "Ob er als bedeutender Papst oder großer Theologe in die Geschichte eingehen wird, können wir nicht beurteilen."

"In Erinnerung bleiben wird, dass seine Amtszeit von Missbrauchsskandalen der Kirche in allen Teilen der Welt gekennzeichnet war", schreibt die Initiative, die bislang eine Feststellungsklage gegen den früheren Papst vor dem Landgericht Traunstein unterstützt. "Mit der Klärung seiner Verantwortung vor einem weltlichen Gericht hätte er für die Zukunft der katholischen Kirche einen bedeutenden Schritt machen können", schreiben die Opfervertreter. Dass Benedikt seiner Kirche diesen Dienst nun nicht mehr erweisen könne, gehört wohl zur Tragik seines Lebens.

Matthias Katsch, Sprecher der Betroffenen-Initiative "Eckiger Tisch" schrieb auf Twitter: "Der Zauberlehrling ist tot. Niemand verkörperte die machtmissbräuchlichen Strukturen seiner Kirche so sehr wie er und niemand hat am Ende selbst soviel dazu beigetragen, sie zu dekonstruieren."

Der Hamburger Erzbischof Stefan Heße würdigt den emeritierten Papst als prägenden Lehrer und Theologen. "Auf mich hat ein Gedanke Papst Benedikts besondere Wirkung: Christsein ist keine Theorie, kein Gedankengebäude, sondern zuerst Begegnung mit einer Person, mit Jesus Christus", sagt er. Heße wurde im Kölner Missbrauchsgutachten belastet. Er war in Köln Personalverantwortlicher und dort mit Missbrauchsfällen befasst. Er hatte daraufhin Papst Franziskus seinen Rücktritt angeboten, der hatte ihn aber nicht angenommen.

Die Reformbewegung "Wir sind Kirche" bezeichnet den ehemaligen Papst als "höchst widersprüchlichen Theologen", der die römisch-katholische Kirche über Jahrzehnte in rückwärtsgewandter Weise geprägt habe. Seinem Nachfolger Papst Franziskus und der ganzen Kirche habe er mit einem Klima der Angst und einem theologischen Stillstand ein schweres Erbe hinterlassen, das bis heute nachwirke. "Sein anerkennenswerter Rücktritt im Jahr 2013 hat das Papstamt entmystifiziert. Folgerichtig wäre es allerdings gewesen, wenn er auch in den Kardinalsstand oder Bischofsstand zurückgetreten wäre und die weiße Soutane abgelegt hätte."

"Joseph Ratzinger hat mit großem Scharfsinn und intellektueller Prägnanz theologische Beiträge geleistet, die weit über die katholische Kirche hinaus die Christenheit insgesamt und die Öffentlichkeit beeindruckt haben. Sie haben zugleich vielen Menschen Orientierung gegeben", sagt Annette Kurschus, Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen und Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland. Kurschus lobt sogleich Ratzingers Einsatz für die Ökumene. "Dass er 2013 aus gesundheitlichen Gründen von seinem Amt zurückgetreten ist, macht ihn zutiefst menschlich."

Der Bischof von Essen, Franz-Josef Overbeck, spricht von einem "großen Theologen". Ratzinger sei "ein Gelehrter und ein Mann größten Wissens" gewesen, "der von vielen Wissenschaftlern und suchenden Menschen hoch geachtet wurde". Die Vertiefung des Glaubens und des geistlichen Lebens sowie der Dialog mit den verschiedenen Kräften und Strömungen unserer Zeit sei dem Verstorbenen lebenslang eine Herzensangelegenheit gewesen. Darin habe er die Botschaft des II. Vatikanischen Konzils lebendig gehalten. "Er hat mehr als manche seiner Vorgänger zur Erneuerung der Kirche beigetragen", betont Overbeck.

Auch aus der Politik gibt es Anteilnahme am Tod Benedikts. So twittert Bundeskanzler Olaf Scholz, mit dem Tod des emeritierten Papstes verliere die Welt einen klugen Theologen. "Als 'deutscher' Papst war Benedikt XVI. für viele nicht nur hierzulande ein besonderer Kirchenführer", so Scholz.

"Der erste deutsche Papst seit 482 Jahren ist heute verstorben", schreibt FDP-Chef Christian Lindner auf Twitter. Und: "Benedikt XVI. war eine geschichtsträchtige Persönlichkeit und ein nicht unumstrittener Intellektueller. Heute aber gedenken wir ihm als Menschen."

"Wir trauern um unseren bayerischen Papst", schreibt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ebenfalls auf Twitter. Und weiter: "Der Tod von #BenediktXVI berührt mich genau wie viele Menschen sehr. Mit ihm verliert die Gesellschaft einen überzeugungsstarken Repräsentanten der katholischen Kirche sowie einen der einflussreichsten Theologen des 20. Jahrhunderts."

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz betont Ratzingers Ausstrahlung auf Deutschland. "Papst Benedikt hat vor allem in seinem Heimatland Deutschland eine neue Hinwendung zur katholischen Kirche über alle Generationen hinweg auslösen können", sagt er. "Wir verneigen uns in Trauer und Dankbarkeit vor dem Lebenswerk des Heiligen Vaters Papst Benedikt XVI.", so Merz, der selbst Katholik ist.

