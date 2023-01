Von Georg Ismar

Adis Ahmetovic kommt gerade von einem Treffen zur feministischen Außenpolitik, ihn nervt etwas, dass kaum männliche Kollegen aus der Koalition teilgenommen haben. Gerhard Schröder, den er lange bewundert hat, auch weil er als erster Kanzler anerkannt habe, dass Deutschland ein Einwanderungsland sei, tat so etwas früher gerne als Gedöns ab. Beide kennen sich, Ahmetovic, gerade einmal 29 Jahre jung, ist SPD-Chef in Hannover, hat öfter mit Schröder bei ihm im Zooviertel zusammengesessen. Dann kam der Bruch. Heute ist Schröder kein Ehrenbürger der Stadt mehr. Und die SPD in Hannover versucht, ihn wegen seiner engen Bande zu Wladimir Putin aus der Partei zu werfen, aber die juristischen Hürden sind hoch. Wenn man dieser Tage gestandene Außenpolitiker der SPD fragt, auf wen man achten müsse, fällt immer wieder der Name Ahmetovic.