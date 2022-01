Zehntausende handgemalte Herzen: Die "Nationale Covid-Erinnerungswand" in Londons Stadtteil Westminister. Freiwillige, von denen selbst viele Angehörige durch die Pandemie verloren haben, frischen die Farbe immer wieder auf.

Die Welle der Infektionen mit der Omikron-Variante des Corona-Erregers rollt durch Europa. Und sie scheint so unaufhaltsam zu sein, wie es viele Experten vorhersagten, die besonders ansteckende Virusform dominiert zunehmend das Pandemiegeschehen. In einigen Ländern bemisst sich die tägliche Zahl der Neuinfizierten derzeit in Hunderttausenden, das könnte Deutschland auch bevorstehen. Wie gehen andere Länder mit dieser Herausforderung um?