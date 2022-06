Alles schon verblasst? Ein Graffito erinnert in Palermo an die ermordeten Richter und "Mafia-Jäger" Giovanni Falcone und Paolo Borsellino.

Als Bürgermeister von Palermo brachte Leoluca Orlando den Menschen etwas Kostbares zurück: den Glauben an das Recht. Jetzt wurde sein Nachfolger gewählt. Und die Mafia? Kann ihr Glück wohl gar nicht fassen.

Von Oliver Meiler, Rom

In Palermo beginnt Weihnachten an einem schwülen Sommerabend, um 21.45 Uhr, draußen im Stadio Renzo Barbera. Matteo Brunori hat gerade das 1:0 erzielt, per Elfmeter, die leichte Nummer, da steigt schon das erste Feuerwerk über den Dächern der Stadt. Freudenböller, Glücksraketen, Geschenke für die Herzen.