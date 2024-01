Zwei Tage nach den iranischen Luftangriffen auf pakistanisches Gebiet hat Pakistan Angriffe innerhalb von Iran geflogen. Die Angriffe in der Provinz Sistan und Belutschistan am frühen Donnerstagmorgen hätten wie auch im Falle des vorangegangenen iranischen Militärschlags der Sunnitengruppe Dschaisch al-Adl (auch Jaish ul-Adl) gegolten, gab das pakistanische Außenministerium bekannt. Dabei sei eine Reihe von Kämpfern getötet worden. Laut der iranischen Nachrichtenagentur Irna kamen auch drei Frauen und vier Kinder ums Leben. Dabei handele es sich nicht um iranische Staatsbürger.

Pakistan respektiere die Souveränität und territoriale Integrität Irans, erklärte das Außenministerium weiter zu den Luftangriffen. Alleiniges Ziel des Einsatzes sei die Wahrung der eigenen Sicherheit und der nationalen Interessen gewesen."Diese Aktion ist Ausdruck der Entschlossenheit Pakistans, seine nationale Sicherheit gegen alle Bedrohungen zu schützen und zu verteidigen", hieß es in der Erklärung des Ministeriums.

Das mit Atomwaffen ausgerüstete Land hat nach dem Angriff Irans seine diplomatischen Beziehungen herabgestuft, indem es seinen Gesandten aus Teheran abberufen und den iranischen Botschafter gebeten hat, nicht nach Islamabad zurückzukehren.

Der iranische Außenminister Hossein Amir-Abdollahian telefonierte am Mittwoch mit seinem pakistanischen Amtskollegen, offenbar um die Spannungen zwischen den Nachbarn zu verringern. Die Reaktion Pakistans erfolgte, nachdem Iran am Dienstag Stützpunkte der militanten Gruppe in Pakistan angegriffen und erklärt hatte, diese stünden mit Israel in Verbindung. Pakistan erklärte, es seien Zivilisten getroffen und zwei Kinder getötet worden.

Die Gruppe hat in der Vergangenheit iranische Sicherheitskräfte im Grenzgebiet angegriffen. Die Beziehungen zwischen Pakistan und Iran waren in der Vergangenheit schwierig. Die Luftangriffe gehören allerdings zu den schwerwiegendsten Vorfällen der vergangenen Jahre.