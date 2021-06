Nord Stream 2:Maas will zwischen Russland und Ukraine vermitteln

Von Daniel Brössler, Berlin

Die Bundesregierung will Russland dazu bringen, auch nach der Fertigstellung der umstrittenen Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 Gas durch die Ukraine nach Westeuropa zu leiten. "Wir wollen, dass langfristig Gas auch durch die Ukraine transferiert wird", sagte Außenminister Heiko Maas (SPD) am Mittwoch im Bundestag. Als Ziel nannte er die "Entfristung" eines russisch-ukrainischen Transitvertrages, der 2024 ausläuft. Die kurz vor der Fertigstellung stehende Pipeline Nord Stream 2 wird von der Ukraine, östlichen EU-Staaten und den USA scharf kritisiert.

US-Präsident Joe Biden hatte kürzlich drohende Sanktionen wegen der Pipeline zwar zurückgestellt, erwartet hierfür aber deutsches Entgegenkommen. Gespräche zwischen der US-Regierung und der Bundesregierung darüber würden diese Woche fortgesetzt, teile Maas mit. Bis August wolle man "sehr konkrete Ergebnisse" erzielen.

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte vergangene Woche die Fertigstellung des ersten Strangs der Pipeline verkündet und die baldige Fertigstellung angekündigt. Den weiteren Gasttransit durch die Ukraine machte er von Entgegenkommen des Nachbarlandes abhängig. Kritiker von Nord Stream 2 sehen sich dadurch in ihrer Erwartung bestätigt, dass Russland die neue Pipeline als geopolitische Waffe einsetzen will.

Die Ukraine sorgt sich nicht um womöglich ausbleibende Transitgebühren, sondern fürchtet auch auch eine strategische Schwächung gegenüber Russland, das 2014 die ukrainische Krim annektierte und seitdem auch Separatisten in der Ost-Ukraine unterstützt.

Deutschland will vermitteln

Deutschland bemüht sich derzeit, Gespräche über eine Entspannung des Konflikts im so genannten Normandie-Format wieder in Gang zu bringen. In diesem Format versuchen Deutschland und Frankreich zwischen Russland und der Ukraine zu vermitteln. Um ein neues Normandie-Treffen ging es am Mittwoch auch bei einem Besuch des ukrainischen Außenministers Dmytro Kuleba in Berlin.

Es bleibe bei der "klaren Haltung" der Bundesregierung zur "völkerrechtswidrigen Annexion der Krim und der territorialen Integrität der Ukraine", sagte Maas vor einem Treffen mit Kuleba. Am Montag hatte Maas mit seinem französischen Kollegen Jean-Yves Le Drian und dem russischen Außenminister Sergej Lawrow telefoniert und über eine neue Normandie-Runde gesprochen.

Vom Ko-Vorsitzenden der Grünen, Robert Habeck, zuletzt ins Gespräch gebrachte Waffenlieferungen an die Ukraine lehnt Maas ab. Er sei überzeugt, "dass der Konflikt nur auf politischem Wege gelöst werden kann", hatte Maas vergangene Woche gesagt. Damit wies er auch Wünsche des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij zurück. Er sei Deutschland zwar dankbar für die finanzielle Unterstützung, Deutschland könne aber auch durch Waffenlieferungen "mehr tun". Sein Land benötige etwa Raketenschnellboote, Patrouillenboote und Sturmgewehre.