Von Cathrin Kahlweit, Wien

"Natürlich bin ich eine Frau und verstehe nichts von diesen Dingen", pflegte Eleanor Roosevelt kokett zu sagen, während sie als US-Botschafterin bei den gerade erst gegründeten Vereinten Nationen über die "Allgemeine Erklärung der Menschenrechte" verhandelte. "First Lady of the World" wurde die Witwe des Kriegspräsidenten Franklin D. Roosevelt bewundernd genannt; sie selbst sagte während der schwierigen Verhandlungen nach dem verheerenden Weltkrieg, sie sei bloß "froh", dass sie sich "nicht so wichtig" finde.

Zeitzeugen berichteten, "Mrs R." habe mit ihrer Mischung aus Naivität, Keckheit und Pragmatismus selbst die gestrengen Sowjets überzeugen können. Am 10. Dezember 1948 wurde die UN- Menschenrechtskonvention (AEMR) schließlich in Paris verkündet. Roosevelt erklärte hoffnungsfroh, die Menschenrechtserklärung werde von nun an "für Millionen Menschen Hilfe, Wegweiser und Inspiration sein". Auch der heute so umstrittene Kern des Rechts auf Asyl findet sich übrigens in diesem grundlegenden Vertrag: "Jeder Mensch hat das Recht, in anderen Ländern vor Verfolgungen Asyl zu suchen und zu genießen."

Europa zog dann mit der "Europäischen Erklärung der Menschenrechte" (EMRK) 1950 nach, 46 europäische Staaten haben sie unterzeichnet. Das Thema Asyl ist nicht explizit enthalten, stattdessen findet sich, worauf der Völkerrechtler Ralph Janik im Standard hinweist, eine entsprechende Regelung über Umwege: das Verbot von Folter, willkürlicher Tötung, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung.

Welche Exzesse, welche zu hohen Standards?

Trotzdem will jetzt die ÖVP (die FPÖ will es sowieso) an der EMRK herumschrauben. Den Anfang machte Klubchef August Wöginger, der sie "überarbeitet" sehen will, ein paar Landeshauptleute fordern ein "Update" oder eine Korrektur der "hohen Standards" und Integrationsministerin Susanne Raab findet, die "exzessive Auslegung" in der Rechtsprechung im europäischen Asylsystem habe zu teils "absurden Situationen" geführt. Das europäische Asylwesen bestehe den Praxistest nicht mehr und sei gescheitert, so Raab. Welche Exzesse, welche zu hohen Standards? Dazu schweigt die ÖVP vorsichtshalber, man will zündeln, nicht denken. Völkerrechtler Janik warnt prompt: "Wer die EMRK abändern oder aus ihr austreten will, müsste eine Reihe weiterer Verträge grundlegend umformulieren oder verlassen, inklusive eines EU-Austritts."

Im Kern geht es darum: Die ÖVP mobilisiert, im Windschatten der Freiheitlichen und unter Verweis auf die zuletzt wieder deutlich gestiegenen Zahlen, gegen Asylbewerber und Migranten. Das kann sie gut, das tut sie gern. Kanzler Karl Nehammer kollaboriert derweil eng mit Ungarn (das laut Europäischem Gerichtshof grundlegend gegen europäisches Asylrecht verstößt), und mit Serbien, (das für seine hyperaggressive Pushback-Politik bekannt ist). Orbán hat vermutlich auch für Nehammer gesprochen, als er in Belgrad nach dem Treffen am 16. November sagte: "Migration muss nicht gemanagt werden." Sie dürfe nämlich gar nicht erst stattfinden.

Das sind also die Leute, mit denen Österreich paktiert. Man schämt sich.

