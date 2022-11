Von Markus Hametner

Seit September wirbt die österreichische Bundesregierung mit der "Mission 11" für Energiesparmaßnahmen in den privaten Haushalten, elf Prozent des derzeitigen Energieverbrauchs will das Land so einsparen. Dass die Sparkampagne erst im Herbst statt wie in Deutschland im Sommer startete, erklärte Energieministerin Leonore Gewessler Ende Juli im Berliner Tagesspiegel mit landeseigenen Quellen: "Anders als in Deutschland haben wir wegen der erneuerbaren Energien im Sommer kaum Gasbedarf in der Stromproduktion." Mit dem Start der Kampagne zu Beginn der Heizsaison sei zudem die Wirkung in den Privathaushalten am größten.