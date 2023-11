Der Name des ehemals höchsten Beamten im Wiener Justizministerium, Christian Pilnacek, war selbst in Österreich lange Zeit nicht besonders vielen Menschen geläufig. Gekannt haben ihn vorwiegend jene, die sich intensiv mit den zahlreichen Ermittlungen und Skandalen beschäftigt haben, die das Land seit Bekanntwerden des Ibiza-Videos 2019 und den daraus folgenden Strafverfahren in Atem hielten.

Mittlerweile aber steht Pilnacek für eine neue Welle von politischen Verwerfungen, mit denen sich auch die Frage neu stellt, wie in Österreich mit der Gewaltenteilung und dem Rechtsstaat umgegangen wird. Dabei ist der Top-Jurist selbst seit dem 20. Oktober tot. Er nahm sich, nachdem die Polizei ihn betrunken bei einer Geisterfahrt auf der Autobahn gestoppt hatte, das Leben.

Pilnacek sei aufgefordert worden, Verfahren gegen ÖVP-Politiker "abzudrehen"

Christian Pilnacek war mehrere Jahre im Justizministerium für die Kontrolle der Staatsanwaltschaften zuständig gewesen, mithin auch für die Aufsicht über die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA), die zahlreiche Korruptionsverfahren primär gegen die ÖVP und ÖVP-Politiker aus der Ära von Ex-Kanzler Sebastian Kurz führt. Zugleich galt er als ÖVP-nah. Er war im Februar 2021 wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs suspendiert worden. Im Laufe von Ermittlungen gegen andere Politiker und Unternehmer ergaben sich neue Verdachtsmomente gegen ihn, aber bis zu seinem Tod war der Jurist nicht strafrechtlich verurteilt, in einem Fall sogar freigesprochen worden. Im Ministerium munkelte man über seine Rückkehr - stattdessen beging er Suizid.

Nun stehen die Aussagen des Verstorbenen im Zentrum neuer Ermittlungen. Denn bei einem Abendessen im Juli in einem Wiener Lokal ließ sich Pilnacek sehr emotional darüber aus, dass er immer wieder von ÖVP-Politikern dazu aufgefordert worden sei, Verfahren gegen die Volkspartei "abzudrehen", also zu beenden, oder etwa Hausdurchsuchungen zu verhindern, wie es sie in der Hochphase der Ermittlungen gegen Kurz' frühere Minister und Mitarbeiter immer wieder gab.

Er könne das nicht, er tue das nicht, "wir leben in einem Rechtsstaat", habe er jedoch immer wieder betont. Ein Unternehmer, der während Pilnaceks Einlassungen mit am Tisch saß, nahm die Suada auf und leitete sie vor einer Woche an zwei Medien weiter. Die Folge: eine Untersuchungskommission im Justizministerium, Rücktrittsforderungen, Wut, Sprachlosigkeit. Zehn Monate vor der nächsten Nationalratswahl ist die politische Stimmung im Land am Tiefpunkt.

Vor allem Parlamentspräsident Sobotka habe ihn bedrängt

Pilnacek hatte bei seinem Monolog über Interventionsversuche aus der Regierungspartei gegen Ermittlungen der WKStA auch einen Namen genannt. Vor allem Parlamentspräsident Wolfgang Sobotka habe ihn bedrängt, sagte er, endlich in Verfahren einzugreifen. Pilnacek laut Tonbandmitschnitt: "In jedem Gespräch sagt der Sobotka, du hast versagt, du hast es nie abgedreht." Als er Sobotka wiederum gefragt habe, warum sich die ÖVP wegen der Vorwürfe, die zu seiner Suspendierung geführt hätten, nicht schützend vor ihn gestellt habe, habe dieser ihn beschieden, er sei ja nie "bei uns", also in der Partei gewesen.

Ein Parlamentspräsident, der eigentlich ausgleichend wirken und jenseits von Partikularinteressen agieren sollte, als Handlanger von Parteifreunden, die sich lästige Korruptionsermittler vom Hals schaffen wollen? Und der die Unabhängigkeit der Justiz untergräbt? Sobotka dementiert vehement alles, was auf dem Mitschnitt zu hören ist. Die Vorwürfe seien unwahr. Forderungen nach seinem Rücktritt weist er zurück; ÖVP-Kanzler Karl Nehammer hat ihm das Vertrauen ausgesprochen.

Seine Partei, die ÖVP, fährt eine andere Strategie. Kanzler Nehammer und Generalsekretär Christian Stocker argumentieren zum einen mit der Pietätlosigkeit jener, die den Verstorbenen für ihre Ränkespiele auszunutzen versuchten. Er sei sprachlos, so Stocker, dass dieser "nun dafür herhalten muss, politisches Kleingeld zu schlagen und die Skandalisierungskampagne der SPÖ und FPÖ voranzutreiben".

Die Oppositionsparteien stellen die Dinge etwas anders dar

Beide verweisen zum anderen darauf, dass Pilnacek in den vergangenen Jahren als Zeuge in zwei Untersuchungsausschüssen - dem sogenannten Ibiza-Ausschuss "zur mutmaßlichen Käuflichkeit der ÖVP-FPÖ-Regierung" und dem Ausschuss "betreffend Klärung von Korruptionsvorwürfen gegen ÖVP-Regierungsmitglieder" - niemals gesagt habe, es sei politischer Druck auf ihn ausgeübt worden. Und da man in parlamentarischen Untersuchungsausschüssen unter Wahrheitspflicht stehe, sei diesen Aussagen mehr zu glauben als einem Gespräch mit Bekannten.

Allerdings beharren alle Oppositionsparteien darauf, dass das so nicht richtig ist. Tatsächlich hatte sich Pilnacek bei Befragungen von Grünen oder Neos-Abgeordneten entweder allgemein gehalten oder die Aussage verweigert. Letztlich beharrte er darauf, keinen Druck weitergegeben zu haben. Ob er Druck bekommen habe aus der Politik - das wollte er nicht beantworten.

Bekannt ist allerdings, dass der hohe Justizbeamte in zahlreichen Fällen sehr wohl Druck ausgeübt, in Verfahren eingegriffen, Staatsanwaltschaften in ihrer Arbeit behindert oder Politiker, gegen die ermittelt wurde, beraten hat. Der verstorbene Jurist wird über all das jedoch keine Auskunft mehr geben können. Dennoch will die grüne Justizministerin von einer Untersuchungskommission im eigenen Ressort ermitteln lassen, was es mit den Vorwürfen auf sich hat. Im Interview mit der SZ sagte Alma Zadić vergangene Woche, der Fall belege einmal mehr, wie wichtig eine unabhängige Justiz sei - und wie dringlich eine politisch nicht weisungsgebundene Bundesstaatsanwaltschaft. Bisher konnte sich Zadić nicht mit dem Regierungspartner ÖVP auf eine Reform der Weisungsketten im Ministerium einigen.

Die Untersuchung zu seiner Partei könnte einmal mehr Sobotka selbst leiten

Derweil hat Parlamentspräsident Sobotka neue Schlagzeilen gemacht. Parallel zu den heftigen Debatten um die Causa Pilnacek hatten erst SPÖ und FPÖ sowie kurz danach die ÖVP erklärt, sie wollten vor Ende der Legislaturperiode neue parlamentarische Untersuchungsausschüsse einsetzen, um Fehlverhalten und Korruption aufseiten ihrer jeweiligen Gegner zu prüfen. Die Oppositionsparteien SPÖ und FPÖ wollen untersuchen, ob eine "Zweiklassenverwaltung" und die Regierungspartei ÖVP-nahe Milliardäre bevorzugt behandelt haben, etwa bei der Vergabe von Covid-Hilfen. Der Fokus dürfte, so SPÖ-Fraktionsführer Jan Krainer, angesichts der aktuellen Entwicklung anfangs vor allem auf dem Unternehmer René Benko und dem Signa-Konzern liegen.

Die ÖVP ihrerseits will untersuchen, ob SPÖ und FPÖ, wo sie in den vergangenen 15 Jahren an der Regierung waren, öffentliche Gelder "zweckwidrig" verwendet haben. Es steht zu vermuten, dass es sich in beiden Fällen vor allem um Plattformen zum Austausch von Unfreundlichkeiten vor der Nationalratswahl handelt, die vermutlich im September 2024 stattfindet. Die Untersuchungsausschüsse können frühestens im Januar ihre Arbeit aufnehmen und müssen wegen des beginnenden Wahlkampfes bereits im Mai wieder ihre Arbeit einstellen.

Sobotka will beide Ausschüsse leiten - so wie er das auch in den vergangenen Jahren im Ibiza-Ausschuss und im ÖVP-Korruptionsausschuss gehalten hat. Obwohl sie seine Partei betrafen und er bisweilen selbst als Zeuge auftreten musste, weil auch gegen ihn ermittelt wird. Er könnte den Vorsitz wegen Befangenheit an einen Stellvertreter abgeben, weigert sich aber, dies zu tun. Sobtoka war bei der Leitung der Ausschüsse regelmäßig mit dem Vorwurf der Parteilichkeit und der Intervention zugunsten von Parteifreunden konfrontiert.