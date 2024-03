Eine Fläche von 24 Hektar kann gewaltig wirken - das weiß jeder, der schon mal am Sareiserjoch gewandert, dann auf der Sareiser Höhe im Sareiser Bergrestaurant eingekehrt ist und einen Blick von oben über die imposante Liechtensteiner Bergwelt geworfen hat. Aufgrund verschwundener Grenzsteine und trotz einer Begehung durch Fachleute war die nationale Zugehörigkeit von just 24 Hektar Land unterhalb des Sareiserjochs zwei Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg aber so umstritten gewesen zwischen Österreich und Liechtenstein, dass man sich 1947 über alte und neue Grenzverläufe partout nicht einigen konnte.

Liechtenstein bot daher drei Jahre später Geld, Vorarlberg lehnte das empört ab; das Staatsgebiet stehe nicht zum Verkauf. Eine wiederum fünf Jahre später von Liechtenstein erstellte Landkarte schlug die 24 Hektar gänzlich dem eigenen Territorium zu, Vorarlberg drohte darob mit einem internationalen Schiedsgericht. Zum Schluss einigte man sich, zum Glück, dann doch noch gütlich. Ein paar Hektar für Liechtenstein hier, ein paar Hektar für Österreich da. Immerhin dreizehn Jahre später, 1960, wurde der entsprechende Staatsvertrag unterschrieben. Sage keiner, lange Verhandlungen zahlten sich nicht aus.

Das lässt sich heute, da das Verhältnis von Österreich und Liechtenstein nachgerade freundschaftlich ist, wunderbar besichtigen. Denn wieder gab es eine Debatte um einen Grenzverlauf, diesmal ging es allerdings nur um ein Tausendstel der damaligen Fläche, um gerade mal 240 Quadratmeter. Entsprechend waren diesmal auch die Verhandlungen ungleich kürzer.

Am Ortsrand der Vorarlberger Stadt Feldkirch nämlich verlief die Grenze zu Liechtenstein, die insgesamt etwa 35 Kilometer lang ist, bisher nicht gerade, sondern im Zickzack - und das durch ein kleines Gewässer, den Egelsee, der vor etwas mehr als zehn Jahren für den Hochwasserschutz angelegt worden war.

So ließen sich auch viele Streitigkeiten unter Nachbarn regeln

Dort wird nun Staatsgebiet ausgetauscht, um die Grenzziehung zu begradigen. "Der Verlauf der Staatsgrenze" sei nicht mehr "erkennbar" gewesen, zitiert der Standard aus dem Text der geplanten Gesetzesänderung. Nun wird also der Staatsvertrag angepasst: 240 Quadratmeter an zwei Stellen wandern zu Österreich, die gleiche Fläche an einem Stück wandert zu Liechtenstein. Noch ist die Causa nicht vollends in trockenen Tüchern, das Gesetz wurde im Landtag von Vorarlberg noch nicht beschlossen. Aber es sieht gut aus.

Wie schön, dass es, weitgehend unbemerkt von der Menschheit, in der Weltgeschichte regelmäßig solche einhelligen, zum allseitigen Nutzen vollzogenen Verschiebungen von Landes-, Bundes- oder auch nur Flurgrenzen gibt. Woraus sich zwingend zwei Fragen ergeben: Wie viele epische Nachbarschaftsstreitigkeiten hätten sich wohl verhindern lassen, wenn anstatt eines Gerichts der gesunde Menschenverstand und eine gemeinsame Begehung zur Lösung des Problems beigetragen hätten?

Und: Könnten die neutralen Österreicher, gemeinsam mit den neutralen Schweizern und den neutralen Liechtensteinern, nicht abwechselnd am Egelsee oder am Sareiserjoch eine Vortragsreihe organisieren für Diktatoren mit Territorialansprüchen, autoritäre Grenzrevisionisten und ewiggestrige Großreichsverherrlicher? Das Thema: "Bilaterale Grenzverschiebungen unter unbedingter Achtung des Völkerrechts".