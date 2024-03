Es ist das Lokal der Wahl für jene, die sich nicht ganz so wohl fühlen in den Cafés mit klassisch-wienerischem Interieur, und die gerne unter sich bleiben und die Touristenmagnete in der Innenstadt meiden. Für die Cartoonistin und Autorin Stefanie Sargnagel war es Büro und Wohnzimmer in einem: "Das Weidinger" ist dort, wo Wien objektiv betrachtet, eher nicht am schönsten ist. Die Fassade ist rußverschmutzt vom schweren Verkehr, der an der Grenze zwischen dem 15. und 16. Gemeindebezirk täglich in Richtung Gürtel donnert. Vis-à-vis: die Lugner-City, auch nicht gerade ein Treffpunkt für jene, die es gerne schick haben.

Detailansicht öffnen Innen viel Patina, draußen viel Verkehr auf dem Gürtel. (Foto: imago images/viennaslide)

Sehr viel hat sich in den vergangenen Jahren nicht verändert hier. Renoviert wurde das Haus eher in homöopathischen Dosen, das ist dem namensgebenden Besitzer Nikolaus Weidinger wichtig, wie er jüngst dem Standard sagte. Seit 95 Jahren ist das Haus im Besitz seiner Familie. Immerhin: Auf den Polsterbänken kann man inzwischen wieder sitzen, ohne vom Federkern verschlungen zu werden. Und der Nikotingeruch, der nach wie vor in der Luft hängt - der gehört zum wohl alternativsten Café in Wien einfach dazu. Werner Reisinger

Aufzugscafé in Wien

Detailansicht öffnen Christian Tauss eröffnete im Herbst 2023 das erste Wiener Aufzugscafé. (Foto: Gerhard Fischer)

Ein Aufzugscafé? Fahren da Aufzüge rauf und runter? Sitzt man im Paternoster und trinkt eine Melange? Ist das Café sehr hoch, so hoch wie ein Turm? Als ich Familie und Freunden davon erzählte, dass ich im ersten Wiener Aufzugscafé gewesen bin, erntete ich sofort Aufmerksamkeit - und viele Fragen. Also: Im ersten Wiener Aufzug Café am viel befahrenen Wiedner Gürtel (nicht weit vom Hauptbahnhof entfernt) stehen zwei Paternoster und zwei Aufzüge aus den Jahren 1906 und 1908. Ja, man sitzt in den Aufzügen und trinkt Kaffee oder Tee. Das Café ist weder hoch noch groß, die Aufzüge befinden sich am Boden, die Tische stehen entweder drinnen oder davor. Bedient wird man von einem Mann, der den Anzug eines Liftboys trägt (und dem das Café auch gehört): von Christian Tauss, 37. "Den Anzug habe ich aus dem Kostümverleih, ich kann ihn behalten, solange ich will", sagt er.

Christian Tauss hat früher als Elektriker gearbeitet, er kam in schöne alte Häuser, in denen alte Aufzüge fuhren oder - häufiger - ausrangiert in einer Ecke im Stiegenhaus oder im Keller standen. "Das hat mir wehgetan, ich habe den Anblick von alten Aufzügen immer genossen", sagt Tauss. Seinen ersten Aufzug bekam er vor gut zehn Jahren (umsonst, weil er ihn ausbaute), weitere kamen hinzu, die meisten kostenlos, für ein paar musste er bezahlen, die teuerste Kabine machte 1000 Euro aus.

2015 dann entstand die Idee, ein Café aufzumachen. "Ich dachte, ein kleines Kaffeehaus sei ein perfektes Ambiente für früher gemächlich fahrende Aufzüge", sagt er, "und die Kabine mit den Originalbänken könne man wie kleine Salons gestalten." Er machte Barista- und Buchhalter-Kurse, mietete den Raum am Wiedner Gürtel, der früher ein Spielautomaten-Lokal war, sanierte ihn in eineinhalbjähriger Eigenarbeit, kündigte seinen Elektrikerjob und eröffnete im Oktober 2023 sein Aufzugscafé. Er arbeitet dort alleine, das heißt: nicht ganz. Sein Mitbewohner hilft manchmal aus. Die beiden wohnen über dem Café. Sie könnten also - theoretisch - mit einem Aufzug vom Arbeitsplatz in die Wohnung fahren. Gerhard Fischer

Café Traxlmayr in Linz

Detailansicht öffnen In Linz treffen sich Kaffeeliebhaber im Café Traxlmayr. (Foto: imago images / Manfred Segerer)

Natürlich kann man das Café Traxlmayr an der Promenade in Linz aus den unterschiedlichsten Gründen ins Herz schließen. Wegen der Mehlspeisen zum Beispiel oder wegen der Torten, die aus der großartigen Konditorei Jindrak kommen. Auch das Fiakergulasch verdient lobende Erwähnung. Die hübsche Terrasse natürlich! Dass man in einem traditionellen Kaffeehaus auch Espresso aus Siena kriegt. Die Kronleuchter über den roten Polsternischen, alles gerade noch schlicht genug, um nicht protzig zu wirken. Dann die Tatsache, dass sich hier nicht nur die politisch oder künstlerisch großkopferten Promenadenanrainer aus Landtag oder Landestheater versammeln. Sondern auch ein paar Leute, die einen der Linzer Hochöfen mal in einem beruflichen Kontext gesehen haben.

Detailansicht öffnen Fixpunkt im 1847 eröffneten Kaffeehaus ist die Kühltheke mit Kuchen und Torten. (Foto: imago images / Manfred Segerer)

Aber wenn wir ehrlich sind: All das ist gar nicht, was das Traxlmayr einmalig macht. Das ist etwas anderes: die größte Auswahl an Zeitungen und Magazinen, die wir jemals außerhalb einer Bibliothek gesehen haben. Mehr als 100 Titel, von den Oberösterreichischen Nachrichten bis zu Le Monde. Die abokündigenden Sparfüchse unter den Wiener Gastronomen sollten rot werden vor Scham. Das Café Traxlmayr ist der Ort, an dem die gedruckte Zeitung ewig leben wird. Und keine Sorge, Wlan gibt es auch. Roman Deininger

Café Prückel in Wien

Detailansicht öffnen Das Café Prückel an der Wiener Ringstraße bewirtet seit 1903 seine Gäste. (Foto: imago images / viennaslide)

Montag, früher Nachmittag im Café Prückel. Gegenüber sitzt eine Dame mit Pullunder. Sie erscheint so betagt wie belesen, vor sich die Zeitung im hölzernen Halter. Da betritt der "Herr Professor" die Szenerie. Komplett in Schwarz, vom Rollkragen bis zu den Schnürsenkeln, in einer Hand ein Buch. Er bestellt Surbraten und Bier, plaudert mit dem "Herrn Ober". Man kennt sich hier. Es ist das Wohnzimmer der Wiener Intellektuellen, der Künstlerinnen und Bürgerlichen der Stadt. Mehr Hunde als Kinderwagen, mehr Menschen mit Buch als mit Laptop auf dem Schoß. Viele Perlenketten und Hornbrillen. Das Prückel ist Kult - ohne Kitsch. Sein 50er-Jahre-Vintage-Interieur, die luftige Höhe und das summende Treiben auf den rund 240 Cocktailsesseln und Sofas.

Wer durch die doppelten Schwingtüren eintritt, bei Gegenverkehr kann man hier hoffnungslos stecken bleiben, ist unmittelbar Teil seiner Bühne. Für Fremde mag die Aufführung aus der Zeit gefallen wirken, doch einmal eingesunken wird klar: Hier wird Zeit konserviert. Das ist auch den neuen Besitzern wichtig, die das traditionsreiche Familienunternehmen dieses Jahr übernommen haben. "Nur der Kaffee ist besser geworden", raunt mir der Professor zu. Übrigens, der "Herr Professor" ist ein junger Lehrer und der "Herr Ober" ein netter Kellner, und das gehört für mich mit dazu, warum das Kaffeehaus an der Ringstraße unter Denkmalschutz steht. Delna Antia

Café Bazar in Salzburg

Detailansicht öffnen Das Café Bazar in Salzburg ist seit 1909 in Betrieb. (Foto: imago stock&people)

Frühmorgens ist es am schönsten, vor allem zur Festspielzeit, dann hat man im Café Bazar ein, zwei ruhige Stunden, während sich Salzburg langsam wieder hochschaukelt und die Touristen drüben in den Gassen auf Kulissenjagd gehen, Mozart to go. Im Grunde muss man gar nicht rüber auf die andere Seite der Salzach, man kann einfach unter den Kastanienbäumen sitzen bleiben und auf die Altstadt schauen. So machen es die Stammgäste ja auch, seit mehr als hundert Jahren; sie sind Teil dieser immerwährenden Inszenierung, die jeden Tag nur um winzige Nuancen anders ist, so wie sich auch der Klassiker "Bazar salzig" (das Buttersalzstangerl mit zwei Bio-Eiern im Glas) in seiner Festigkeit nur minimal unterscheidet.

Detailansicht öffnen Die Terrasse des Café Bazar in Salzburg. (Foto: IMAGO/Volker Preußer)

Im Café Bazar sitzen Künstler von Weltrang, die abends in der Felsenreitschule, am Landestheater oder einer der anderen Spielstätten auftreten, neben Menschen, deren Berühmtheit noch in weiter Ferne liegt. Wenn man neben einem Opernstar oder einem Großschauspieler seinen zweiten Kaffee trinkt und sich dem neuesten Kunst- und Gesellschaftsklatsch aus den Salzburger Nachrichten hingibt, fühlt man sich nahezu ebenbürtig. Die Chefin Evelyn Brandstätter legt Wert auf Gleichbehandlung, "wichtig ist ein respektvolles Miteinander". Dieses Gebot gilt im Übrigen auch für Selbstdarsteller, die im Bazar keinesfalls glauben sollten, sie seien etwas ganz Besonderes und müssten dementsprechend hofiert werden. Das Besondere ist hier schließlich die Bühne selbst, und den Applaus muss man schon selbst spenden. Christian Mayer

Café Rüdigerhof in Wien

Detailansicht öffnen Das Jugendstilcafé Rüdigerhof besteht seit mehr als 120 Jahren. (Foto: imago stock&people)

Nur die besten Lokale haben es nicht nötig, sich auf etwas festzulegen. Tag oder Nacht, Kaffee oder Schnaps, brüllend laut oder gemütlich leise? An den interessantesten Orten heißt die Antwort stets: Je nachdem. Der Rüdigerhof ist so ein Ort. Das Café gibt es seit mehr als 120 Jahren, genauso lange wie den gleichnamigen, mittlerweile denkmalgeschützten Jugendstilbau im fünften Bezirk. Der legendäre Ort ist alles auf einmal, oder zumindest hintereinander: Frühstückslokal, Co-Working-Space, Restaurant mit Schanigarten an der Wienzeile, Szenecafé, Beisel, Absturzkneipe.

Hinter seinen schon etwas wackeligen Glastüren, auf den gelb geblümten Polsterbänken und den schwarzen Stühlen haben alle Platz, ob Künstlerinnen, Kabarettisten, Schriftsteller, Trankler, Studierende, Touristinnen, Urwiener oder Zugereiste. Es kann voll werden und eng, oder es kann leer sein und inspirierend. Das Personal hat genau die richtige Mischung aus Verbindlichkeit und Strenge. Und die letzten freien Tische, das muss man wissen, wenn man den vollen Rüdigerhof betritt, sind für die reserviert, die hier im Grätzel wohnen und täglich kommen. Man gönnt es ihnen. An der Bar ist ja meist zumindest noch ein Stehplatz frei. Wolfgang Luef

Café Munding in Innsbruck

Detailansicht öffnen Gleich ums Eck vom Goldenen Dachl befindet sich das 1803 eröffnete Café Munding. (Foto: IMAGO/imageBROKER/Lothar Steiner)

Ha, Café, mal ehrlich! Das können andere auch; aber so was Museales wie die Café-Konditorei Munding in der Altstadt Innsbrucks, Mensch, das musst du dir über Jahrhunderte verdienen. Und mögen sich im Café Central die Medienvertreter und die Großkopferten und sonstige Adabeis Tirols zusammenfinden und mag das 1793 gegründete Katzung auch noch ein Jahrzehnt älter sein, so ist das Munding das familiärste und irgendwie auch das innsbruckerischste Café. An der Fassade zum Beispiel, da hängt eine Platzgranate von der Erstürmung der Innbrücke am 12. April 1809. Freiheitskampf und so, jedenfalls absolutes Grundwissen für jede Tirolerin und jeden Tiroler, die eher den Namen ihres Partners vergessen als den von Andreas Hofer.

Konditor Christoph Munding, der zusammen mit seiner Schwester Almut die Tradition in ungefähr sechster Generation fortführt, hat deshalb die Hofer-Kugeln erfunden, unter anderem. Dass sie weniger bekannt sind als die Mozartkugeln ist schon deshalb ungerecht, weil sie weniger trocken schmecken (Nein, das ist keine Geschmackssache!). Gleiches gilt für die Tiroler Torte im Vergleich zur Linzer. Auch fein: die ans Innsbrucker Wahrzeichen "Goldenes Dachl" erinnernde Süßigkeit namens Schindeln. Almut Munding behauptet außerdem, dass alles noch im Familienbetrieb zubereitet, angerührt und per Hand verpackt wird, und wer das nicht glaubt, hat nie ihre Augen beim Erzählen gesehen.

Apropos rühren: In einem Schaufenster ist auch die erste mechanisch betriebene Teigrührmaschine der Welt ausgestellt, die sich Hans Munding 1850 patentieren ließ. Das Interieur wiederum ist noch von Franz Baumann, der vor fast hundert Jahren auch die Stationen der Nordkettenbahn bei Innsbruck entwarf. Und kommt der Kaffee - selbst geröstet, verspricht die Chefin- tatsächlich aus der 1961er Faema-Maschine da drüben? Stopp, jetzt aber Ruhe, her mit der Innsbrucker Torte, Augen zu, Mund auf: Nussmuss mit Preiselbeeren, hach! Dominik Prantl

Café Jelinek in Wien

Detailansicht öffnen Von der hektischen Mariahilfer Straße ist es nicht weit ins Café Jelinek. (Foto: mauritius images / Travel Collec)

Nirgends knarzt der Holzboden vertrauter als im Café Jelinek in der Otto-Bauer-Gasse. Zwischen verstaubten Fotos von mehr oder weniger bekannten Persönlichkeiten kann man sich in diesem Kaffeehaus stundenlang in ein Zeitloch fallen lassen, sich der Zeitungslektüre widmen oder an kalten Tagen am knisternden Ofen wärmen, der so alt ist, dass er mittlerweile unter Denkmalschutz steht. Wenn man auf den grünen oder weinroten Polstermöbeln sitzt, kann man sich kaum vorstellen, dass schon Elektrogeräte existieren, und fast nirgends sonst findet man wohl noch eine Buttersemmel oder ein Paradeiserbrot auf der Speisekarte.

Das Café Jelinek hat viele Stammgäste und im Sommer Holztische vor der Tür, wo Passanten schon mal die ein oder andere Zigarette schnorren. Das Kaffeehaus besteht seit 1910 und wurde seitdem kaum verändert. Das ist gut so. Das Lokal ist das nostalgische Wohnzimmer zwischen der hektischen Mariahilfer Straße und der Gumpendorfer Straße, das die Wienerinnen und Wiener hoffentlich nie verlieren werden. Elisabeth Gamperl

