Die Ursache für das Massensterben in der Oder ist noch nicht klar. In Polen ist die Wut über die Katastrophe groß - und Umweltschützer fordern Konsequenzen.

Von Viktoria Großmann

Der Bürgermeister von Oława hat auf der Homepage seiner Stadt eine beeindruckende Liste der 29 Stellen veröffentlicht, die er verständigt hat, nachdem ihm der Anglerverband tote Fische in der Oder gemeldet hatte: Polizei, Staatsanwaltschaft, Woiwodschaft, die Bürgermeister der Nachbarstädte Oppeln und Kędzierzyn-Koźle, das Umweltministerium in Warschau. Kurz: alle. Das war am 1. August. Man wünscht sich, er hätte auch noch in Deutschland angerufen. Aber wer denkt an sowas? Der nächste deutsche Ort an der Oder ist fast 300 Kilometer entfernt.