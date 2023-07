Von Wolfgang Janisch, Karlsruhe

Womöglich hat die NPD im Laufe der letzten Jahre ja an Selbstbewusstsein eingebüßt. Als die Rechtsextremisten-Partei im März 2016 zur mündlichen Verhandlung vor dem Bundesverfassungsgericht angetreten war im Verfahren über den Antrag auf ein Parteiverbot, da hatte sie vorher gestreut, sie habe eine regelrechte Bombe im Gepäck. Eine Enthüllung, die das Verfahren zum Platzen bringen würde.

Die Ankündigung erwies sich als allzu optimistisch, die Bombe verpuffte, der Prozess nahm seinen Lauf. An diesem Dienstag hat das Bundesverfassungsgericht nun über die Nachfolgefrage verhandelt, ob der damals als verfassungsfeindlich eingestuften, aber nicht verbotenen Partei wenigstens die staatliche Finanzierung entzogen werden kann. Die Karte, welche die NPD dieses Mal als ihren stärksten Trumpf ausspielte, war - ihre Abwesenheit.

Zwei leere Bankreihen zeugten zur Rechten der Richterbank davon, dass die NPD, die sich seit Kurzem "Die Heimat" nennt, das Karlsruher Verfahren als unfair ansieht. Um 7.59 Uhr hatte sie "per Fax" ihre Absage mitgeteilt, wie die Senatsvorsitzende Doris König mitteilte. Begründung: Kürzlich war ihre Organklage gegen den neuen Grundgesetzartikel zum Finanzierungsausschluss verfassungsfeindlicher Parteien als unzulässig abgewiesen worden, aus dem formalen wie nachvollziehbaren Grund, dass dies die falsche Klageart sei. Postwendend hat das Gericht der NPD "per Fax" mitgeteilt, dass man dann halt ohne sie verhandeln werde.

Nur noch 0,1 Prozent bei der letzten Bundestagswahl

Immerhin illustrierte die Abstinenz der NPD im Karlsruher Sitzungssaal, dass sie auch sonst im Schatten der AfD beträchtlich an Sichtbarkeit eingebüßt hat. 3150 Mitglieder zählt sie, Tendenz sinkend, 0,1 Prozent erzielte sie bei der letzten Bundestagswahl, 0,3 Prozent bei der Europawahl. Den aktuellen Spitzenwert hat sie mit 0,8 Prozent bei den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern erzielt.

Das bedeutet: Nirgendwo hat sie die maßgebliche Hürde zu ebenjener staatlichen Parteienfinanzierung übersprungen, deren Entzug nun Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung beim Bundesverfassungsgericht beantragt haben. Peter Müller, als Berichterstatter im Zweiten Senat für das Verfahren zuständig, kam hier kurz ins Grübeln: "Ist die NPD nicht schon tot? Ist sie noch eine Partei?"

Das Karlsruher Verfahren steht am vorläufigen Ende einer schier unendlichen Geschichte. Der erste Versuch war vor ziemlich genau 20 Jahren mit einem Desaster zu Ende gegangen. Es hatte sich herausgestellt, dass in den Vorständen der NPD eine ganze Reihe von V-Personen des Verfassungsschutzes saßen. So viele, dass man nicht mehr so recht wusste, ob vielleicht der Verfassungsschutz selbst die Partei führt. Im März 2003 sagte das Gericht - intern gespalten - den Prozess endgültig ab, die V-Leute waren ein "nicht behebbares Verfahrenshindernis". Heißt: Man kann eine Partei nicht zugleich unterwandern und verbieten.

2012 wagte der Bundesrat einen neuen Anlauf. Die V-Leute in den Reihen der NPD wurden frühzeitig abgeschaltet. Anfang 2017 verkündete das Gericht sein Urteil: Kein Verbot, keine Auflösung, die NPD durfte weitermachen. Die Partei war aus Sicht des Gerichts zwar eine klar verfassungsfeindliche Partei. Sie strebe die Beseitigung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung an, ihr Konzept einer ethnisch definierten "Volksgemeinschaft" missachte die Menschenwürde, zudem sei sie mit dem Nationalsozialismus "wesensverwandt". Doch für ein Verbot war sie zu winzig - sie hatte nicht einmal ansatzweise die Power, das umzusetzen, was sie im Sinn hatte.

Zugleich aber brachte das Gericht den Entzug der staatlichen Finanzierung ins Spiel, einen Ball, den der Gesetzgeber dankbar aufgriff. Das Grundgesetz wurde geändert, und 2019 stellten Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung den entsprechenden Antrag.

In ihrem Namen stellte der Berliner Staatsrechtler Christian Waldhoff klar, dass es für die NPD durchaus noch um Geld gehe. Denn sie profitiere immer noch von Steuervergünstigungen. Der Steuererlass für mehrere Erbschaften in den Jahren 2020 und 2021 mache rund 200 000 Euro aus. Das ist viel Geld, wenn man keines hat.

Trotzdem schwebt über dem Verfahren natürlich die Frage, ob die wahre Bedrohung von rechts nicht ein ganz anderes Kürzel trägt. Aber wirkliche Schlüsse für den Umgang mit der AfD lässt das Verfahren bisher nicht zu, und die Protagonisten aus der Berliner Politik sprachen in Plädoyers allein über NPD - Die Heimat. Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) erinnerte an das Prinzip der wehrhaften Demokratie: "Der Schutz des Parlamentarismus vor seinen Feinden war 1949 und ist 2023 ein Anliegen des Grundgesetzes."

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD), Präsident des Bundesrats, nannte es "äußerst widersprüchlich und nicht vertretbar", eine höchstrichterlich als verfassungsfeindlich deklarierte Partei finanziell zu begünstigen. Und Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) gab sich überzeugt, dass sich die anhaltende Verfassungsfeindlichkeit mit dem Material des Verfassungsschutzes belegen lasse.

Dies bestätigten auch die Fachleute. Christoph Kopke von der Berliner Hochschule für Wirtschaft und Recht zeichnete das Bild einer Neonazi-Partei, geprägt von Rassismus, Verherrlichung von Nazi-Größen und Umsturzfantasien. Der Dresdner Extremismusforscher Steffen Kailitz bestätigte, die NPD hänge nach wie vor der Idee eines ethnisch homogenen Staatsvolkes an, die konsequent Menschen mit Migrationshintergrund gleiche Rechte abspreche, unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit. Dies sei der Partei vollkommen bewusst; den Parteivorsitzenden Frank Franz zitierte er mit dem Satz: "Wir sind lieber verfassungsfeindlich als volksfeindlich."