Wenn sich die Patienten auf dem Flur der Klinik stauen, hilft auch das Blaulicht eines Rettungswagens wie hier in München wenig.

Viele Notaufnahmen in den deutschen Krankenhäusern sind am Limit. Für Rettungssanitäter bedeutet das oft langes Suchen und weite Wege. Was könnte die Ambulanzen entlasten?