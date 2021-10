Zumindest in Nordrhein-Westfalen wird nun neun Tage nach der Bundestagswahl die Nachfolge von Armin Laschet geregelt. Nach Informationen mehrerer Medien, darunter die SZ, soll Verkehrsminister Hendrik Wüst Ministerpräsident und CDU-Vorsitzender von Nordrhein-Westfalen werden. Diesen Personalvorschlag unterbreitete Wahlverlierer Laschet am späten Dienstagnachmittag dem CDU-Landesvorstand und der Landtagsfraktion. Wüst soll außerdem Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2022 werden. Er gilt als wirtschaftsliberal und konservativer als Laschet, er zählte bisher nicht zu den engsten Vertrauten des Unionskanzlerkandidaten.

Laschet hatte vorige Woche am Tag nach der Bundestagswahl von seinen NRW-Parteifreunden eine Woche Bedenkzeit erbeten, um seine Nachfolge möglichst "einvernehmlich" zu regeln. Wüst erfüllt, anders als einige der übrigen zuvor genannten möglichen Nachfolgekandidaten, die verfassungsrechtliche Voraussetzung, dass er ein Landtagsmandat hat und kurzfristig (ohne vorgezogene Neuwahlen) vom Landesparlament zum Ministerpräsidenten gekürt werden könnte. Die reguläre Landtagswahl steht in NRW am 15. Mai 2022 an.

Dem Zeitgeist nicht nur hinterherlaufen, verlangt Wüst

Laschet hatte vor der Bundestagswahl erklärt, er gehe "ohne Rückfahrkarte" nach Berlin - auch, wenn er nicht Kanzler werde. Bei der Bundestagswahl hatte die CDU, auch im bevölkerungsreichsten Bundesland NRW, deutliche Verluste hinnehmen müssen. Als Nummer eins der CDU-Landesliste hat Laschet aber ein Bundestagsmandat errungen. Laut der Landesverfassung von NRW kann ein Mitglied der Landesregierung nicht gleichzeitig Mitglied des Bundestags oder der Bundesregierung sein. Die Mitgliedschaft eines neu gewählten Abgeordneten im Bundestag beginnt mit der konstituierenden Sitzung, die für den 26. Oktober geplant ist.

Auch NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann hatte sich am Samstag öffentlich hinter seinen Kabinettskollegen gestellt. Wüst solle "der zukünftige Mann der CDU in Nordrhein-Westfalen" werden, sagte Laumann in einem Video-Grußwort bei der Landesdelegiertenkonferenz der Mittelstands- und Wirtschaftsunion in Rheine. Die Posten des CDU-Landesvorsitzenden, des Ministerpräsidenten und des Spitzenkandidaten bei der Landtagswahl im kommenden Jahr gehörten in eine Hand, sagte Laumann. Er werde sich dafür einsetzen, "dass es so kommt". Wüst, der Vorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsunion der nordrhein-westfälischen CDU ist, hat damit die Unterstützung des Arbeitnehmerflügels der CDU.

Wüst selbst hatte die CDU aufgerufen, mehr eigenes Profil zu entwickeln. "Wir müssen uns wieder zutrauen, dem Zeitgeist nicht nur hinterherzulaufen, sondern ihn auch zu prägen", sagte er in Rheine. Die Wähler wollten bei der CDU Richtung und Haltung erkennen.