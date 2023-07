Von Julia Hippert

Was heute wichtig ist

Studie: Deutsche Gesellschaft weniger gespalten als vermutet. Eine Forschungsgruppe an der TU Dresden hat in einer Studie die Polarisierung in zehn europäischen Ländern untersucht. Deutschland lag im Mittelfeld, deutlich hinter Italien und Griechenland. "Also längst nicht so weit oben, wie man angesichts der aufgeladenenen Debatte hier meinen würde", sagt Hans Vorländer, Mitautor der Studie. Zum Artikel (SZ Plus)

USA wollen Militärhilfen an Israel nicht kürzen. Obwohl US-Präsident Biden die umstrittene Justizreform in Israel schon mehrfach scharf kritisiert hat, hält das Land an seiner "eisernen" Verpflichtung gegenüber Israel fest. Die USA unterstützen Israel jährlich mit etwa 3,8 Milliarden US-Dollar. Zum Artikel

EXKLUSIV Flixtrain will "großes Bahngeschäft in Deutschland und Europa aufbauen". André Schwämmlein, Gründer und Chef von Flix, betreibt mit seinem Unternehmen nicht nur das größte Fernbus-Netzwerk in Europa, sondern macht mit derzeit 15 Zügen auch der Deutschen Bahn Konkurrenz. Er kündigt an, das Geschäft auf der Schiene weiter ausbauen zu wollen. Zudem plädiert Schwämmlein für eine Entflechtung des Bahn-Konzerns. Dies war zuletzt auch von der Monopolkommission gefordert worden. Zum Interview (SZ Plus)

EXKLUSIV 24 Groß-Erben haben hohen Steuererlass bekommen. Wer ein Unternehmen mit hohem Betriebsvermögen erbt und die Erbschaftsteuer nicht zahlen kann, bekommt es steuerfrei übertragen. Im vergangenen Jahr wurden 24 Menschen so insgesamt 1,4 Milliarden Euro erlassen. Das geht aus Angaben des Statistischen Bundesamts hervor, die das Netzwerk Steuergerechtigkeit angefragt hat. Die umstrittene Steuer-Ausnahme soll die Nachfolge in Familienunternehmen sicherstellen. Zum Artikel (SZ Plus)

Terrorprozess in Brüssel: Jury spricht mehrere Angeklagte schuldig. Bei den Terroranschlägen am 22. März 2016 auf den Flughafen und eine Metrostation in der belgischen Hauptstadt starben 32 Menschen, 340 wurden verletzt. Sechs Angeklagte wurden nun von einer Jury des Mordes schuldig gesprochen. Zum Artikel (SZ Plus)

US-Bundesgericht stoppt Bidens neue Asylpolitik. Es geht um eine Regelung, die vorsieht, dass Migranten kein Recht auf Asyl in den Vereinigten Staaten haben, wenn sie die Grenze illegal überquert oder auf der Durchreise durch ein anderes Land keinen Antrag auf Asyl gestellt haben. Ein Bundesrichter aus Kalifornien gab nun der Klage von Interessensgruppen für Einwanderer statt, die argumentiert hatten, dass das Vorgehen der Regierung von Präsident Biden gegen amerikanisches Recht verstoße und Migrantinnen und Migranten gefährde. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen: