Bundestag stimmt erneut gegen "Taurus"-Antrag der Union. Die Fraktionen von CDU und CSU hatten von der Bundesregierung gefordert, den umstrittenen Marschflugkörper in die Ukraine zu liefern. Obwohl viele Abgeordnete von Grünen und FDP eine Lieferung befürworten, halten sie sich an die Koalitionslinie. Eine Gruppe von Abgeordneten der Grünen fordert die Freigabe von Taurus in einer persönlichen Erklärung. Bundeskanzler Scholz bleibt bei seiner ablehnenden Haltung Zum Artikel (SZ Plus)

EU-Kommission will Ökoregeln für Landwirte entschärfen. Um den protestierenden Bauern entgegenzukommen, regt die Kommission an, Regeln zu ändern, mit denen das Artensterben und der Klimawandel bekämpft werden sollten. Gestrichen wird etwa die Verpflichtung, vier Prozent der Flächen brachliegen zu lassen. Stattdessen soll auf Freiwilligkeit gesetzt werden. Auch Vorschriften zum Fruchtwechsel sollen weniger strikt gehandhabt werden. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Gloria von Thurn und Taxis veranstaltete offenbar Spendenessen für Hans-Georg Maaßen. Die Schlossherrin von St. Emmeram in Regensburg war im Sommer 2023 Gastgeberin für ein Gala-Essen der Werteunion. Dabei sollen Recherchen von SZ, WDR und NDR zufolge Spenden für den damaligen Vereinsvorsitzenden Hans-Georg Maaßen gesammelt worden sein, gegen den zu diesem Zeitpunkt ein Parteiausschlussverfahren aus der CDU lief. Inzwischen ist aus der Werteunion eine Partei hervorgegangen. Brisant ist das Regensburger Treffen, weil unter den möglichen Spendern auch der Düsseldorfer Zahnarzt Gernot Mörig war, der im November in Potsdam eine Veranstaltung zum Thema "Remigration" mit dem Identitären Martin Sellner organisierte. Zum Artikel (SZ Plus)

Datenleck bei Wagenknecht-Partei. Recherchen des Spiegel zufolge sollen Unbekannte Zugriff auf E-Mail-Adressen und Spendensummen haben - bis zu 35 000 Menschen sollen betroffen sein. Die Partei hat seit ihrer Gründung 3,1 Millionen Euro Spenden gesammelt. Sie hat den Vorfall bestätigt und will Strafanzeige stellen. Zum Artikel

Starship kann auch dritten Test nicht abschließen. Space-X startet seine Rakete beim dritten Versuch erfolgreich, der Test scheitert aber dennoch. Das unbemannte Raumschiff schafft es nach dem Start vom Weltraumbahnhof im US-Bundesstaat Texas zwar in den Weltraum, wird dann aber beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre zerstört. Zum Artikel

Bundestrainer Nagelsmann nominiert sechs Neue für DFB-Testspiele. Der Bundestrainer baut vor den ersten Länderspielen im EM-Jahr seinen Kader um: Zum Aufgebot gehören vier Stuttgarter, der Heidenheimer Jan-Niklas Beste und der Münchner Aleksandar Pavlovic. Toni Kroos und Manuel Neuer kommen nach langer Pause wieder zurück. Einige prominente Namen wie Leon Goretzka, Mats Hummels oder Niklas Süle fehlen. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen des Tages