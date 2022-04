Von Philipp Saul

Krieg in der Ukraine

Russland stellt Gaslieferungen nach Polen und Bulgarien ein. Von diesem Mittwoch an würden keine Lieferungen mehr erfolgen, teilen der polnische Erdgaskonzern Pgnig und das bulgarische Energieministerium mit. Man habe eine entsprechende Mitteilung des russischen Konzerns Gazprom erhalten. Der Gaspreis in Europa steigt deutlich an - Händler befürchten, dass bald weitere Länder betroffen sein könnten. Nach ukrainischen Angaben könnte sich der Krieg auch bei verstärkten westlichen Waffenlieferungen noch bis Jahresende hinziehen. Zum Liveblog

Explosionen in Transnistrien. In der prorussischen Separatistenregion Transnistrien in Moldau werden Tanklager und Funkmasten gesprengt. In der Ukraine glaubt man, der russische Geheimdienst FSB stehe hinter den Anschlägen, um "anti-ukrainische Gefühle" zu wecken. Zum Artikel

Bahnhöfe unter Beschuss. Züge sind das wichtigste Transportmittel in der Ukraine - für Flüchtlinge wie für Waffen. Nun aber verstärkt Russland seine Angriffe auf die Bahn. Eindrücke aus Krasne, einem Dorf, das plötzlich unter Beschuss stand. Zum Artikel (SZ Plus)

Was heute wichtig ist

EXKLUSIV Energetische Sanierung lohnt sich bei praktisch allen älteren Häusern. Einer Studie zufolge ist dämmen vor allem wegen der massiv gestiegenen Energiekosten praktisch immer günstiger als heizen. Langfristig können Besitzer aber oft nur mit staatlicher Förderung finanziell profitieren. Ohne Geld vom Staat dagegen rechne sich der Aufwand zumindest bei Gebäuden, die bereits einmal teilweise modernisiert wurden, oft nicht mehr. Zum Artikel (SZ Plus)

Generalbundesanwalt ermittelt gegen "Vereinte Patrioten" wegen geplanter Lauterbach-Entführung. Die Gruppe wollte offenbar "bürgerkriegsähnliche Zustände" auslösen, nun hat die Bundesanwaltschaft den Fall übernommen. Die Männer stehen im Verdacht, eine terroristische Vereinigung gebildet zu haben. Zum Artikel

Suu Kyi in Myanmar wegen angeblicher Korruption zu fünf Jahren Haft verurteilt. Die entmachtete Ex-Regierungschefin sieht sich mit fast einem Dutzend Korruptionsklagen konfrontiert. Nun urteilt ein von der Militärjunta kontrolliertes Gericht in einem ersten Fall gegen sie. Die 76 Jahre alte Friedensnobelpreisträgerin hatte die Vorwürfe zurückgewiesen. Menschenrechtler sprechen von einem Schauprozess gegen Suu Kyi. Vor einigen Monaten war sie bereits in anderen Fällen zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Allerdings ist unklar, ob sie tatsächlich eine Haftstrafe antreten muss oder im Hausarrest bleiben wird. Zum Artikel

Mini-Reform bei den Vereinten Nationen. Auf Vorschlag des Fürstentums Liechtenstein verabschiedet die Vollversammlung eine Reform, um das Vetorecht der fünf ständigen Mitglieder im UN-Sicherheitsrat neu zu regeln: Sie sollen ihre Blockaden bei wichtigen Entscheidungen künftig begründen, die Resolution ist jedoch unverbindlich. Zum Artikel

Maschmeyer kann sich höhere Erbschaftssteuer vorstellen. Der Investor würde gern mehr Steuern bezahlen. Er versteuere "selbstverständlich alles in Deutschland". Maschmeyer sagt, er halte "zwar die Vermögenssteuer für ein falsches Instrument, könnte mir aber stattdessen eine höhere Erbschaftssteuer vorstellen". Zu Altkanzler Schröder geht er wegen dessen Haltung zum russischen Präsidenten Putin auf Distanz. Zum Interview (SZ Plus)

Niedriglöhne im Gefängnis: Inhaftierte hoffen auf Urteil des Verfassungsgerichts. In den meisten Bundesländern müssen Häftlinge im Gefängnis arbeiten. Die Bezahlung ist mickrig und liegt weit unter dem Mindestlohn - oft bekommen die Insassen gerade einmal zwischen 1,33 bis 2,22 Euro pro Stunde. Von Mittwoch an verhandelt das Bundesverfassungsgericht zwei Tage lang über die Beschwerden zweier Häftlinge aus Bayern und Nordrhein-Westfalen gegen die Bezahlung. Das Urteil folgt in einigen Monaten. Zum Artikel

Manchester City gewinnt 4:3 gegen Real Madrid. In einem spektakulären Halbfinal-Hinspiel in der Champions League gehen die Briten schnell in Führung, verpassen aber die Chance auf einen höheren Sieg. Auch dank zweier Treffer von Stürmer Benzema bringt sich Real trotz der Niederlage in eine gute Ausgangslage für das Rückspiel. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Bester Dinge

Goldgräber auf vier Pfoten. Wenn Hunde ihrem Instinkt folgen, geht das für die Besitzer nicht immer so erfreulich aus wie für Adam Clark - dessen Welpe ist ein echter Glücksfall. Zum Artikel