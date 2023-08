SZ am Morgen

EXKLUSIV Erste Schätzung: Schiffsfeuer vor Ameland kostet mehr als 240 Millionen Euro. Der Brand an Bord der Fremantle Highway wird sehr teuer für die Versicherer. Pro Neuwagen auf dem Schiff rechnen Brancheninsider im Schnitt mit 50 000 Euro Schaden, hinzu kommt das Schiff, das mindestens 40 Millionen Euro wert sein dürfte. Der Autofrachter liegt inzwischen sicher im niederländischen Eemshaven. Sollte die Batterie eines E-Autos die Unglücksursache gewesen sein, muss der Hersteller haften. Zum Artikel (SZ Plus)

Wegweisendes Urteil zu Impfschäden steht kurz bevor. Welche Nebenwirkungen von Corona-Impfstoffen übersteigen das "vertretbare Maß" und wann müssen Hersteller zahlen? Das Oberlandesgericht Bamberg verhandelt in der kommenden Woche den Fall einer jungen Frau, die sich im März 2021 den Impfstoff von Astra Zeneca spritzen ließ, daraufhin mehrere Tage ins Koma fiel und bis heute arbeitsunfähig ist. Sie verlangt 250 000 Euro Schmerzensgeld und bis zu 600 000 Euro für künftige Beeinträchtigungen. Zum Artikel (SZ Plus)

Trump gerät juristisch unter Druck - auch wegen seiner Anwälte. Sonderermittler Smith wirft dem Ex-Präsidenten vor, Zeugen und Justizvertreter einschüchtern zu wollen. Am Freitag entscheidet ein Gericht, ob sich Trump bei seinen Äußerungen einschränken muss. Zusätzlich könnte er Probleme bekommen, weil einige seiner wichtigsten Anwälte nicht nur ihn vertreten, sondern Mandanten, die als Zeugen verhört oder sogar ebenfalls angeklagt werden könnten. Zum Artikel (SZ Plus)

Deutsche Bahn soll zusätzliche Milliarden aus Klimafonds bekommen. Bis zum Jahr 2027 sollen 12,5 Milliarden Euro vom Staat fließen, zusätzlich soll das Unternehmen einen Eigenbeitrag von drei Milliarden Euro erbringen. Das Geld soll helfen, die vielen Baustellen bei der Bahn in den Griff zu bekommen - vor allem das marode Schienennetz müsse in den kommenden Jahren saniert werden. Zum Artikel

Deutschland bietet Polen längere "Patriot"-Stationierung an. Voraussichtlich noch bis Ende des Jahres sollen die Waffensysteme aus Deutschland den polnischen Luftraum schützen. Die russische Luftverteidigung hat in der Region um Moskau offenbar zwei Drohnen abgewehrt. Der Rüstungskonzern Rheinmetall bereitet einem Medienbericht zufolge einen weiteren Export von Kampfpanzern in die Ukraine vor. Zum Ukraine-Liveblog

Deutsche kaufen weniger Wärmepumpen. Eigentlich soll Deutschland bald klimafreundlich heizen. Doch monatelange Diskussionen und Gesetzesentwürfe haben die Menschen verunsichert. Nur etwa 49 000 Anträge auf Förderung einer Wärmepumpe sind im ersten Halbjahr beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle eingegangen, im Vorjahreszeitraum waren es noch knapp 98 000 Anträge. Zum Artikel

Von der Leyen besucht Katastrophengebiete in Slowenien. Bei einem Flug über die verwüsteten Gebiete will sich die EU-Kommissionspräsidentin ein Bild der Lage machen. Aus anderen Ländern reisen Helfer an, um die Schäden zu beseitigen. Zum Artikel

