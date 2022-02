SZ am Morgen

Was wichtig ist und wird.

Von Philipp Saul

Was heute wichtig ist

Russland greift Ukraine an. Präsident Putin ordnet den Auslandseinsatz der russischen Armee an, es gibt erste Explosionen. Die Ukraine ruft den Kriegszustand aus und schließt den Luftraum. Die Nato verurteilt den russischen Angriff auf das Schärfste und beruft eine Krisensitzung ein. Die deutsche UN-Botschafterin kündigt an: Die russische Aggression wird einen beispiellosen Preis haben. Alle Entwicklungen zur Krise im Liveblog

Republiken der Gewalt. Tausende Covid-Tote, Bergarbeiter ohne Lohn, junge Männer von der Straße weg zwangsverpflichtet - die Menschen in den abgespaltenen Regionen Luhansk und Donezk leiden unter einem drakonischen Regime. Hunderttausende sind schon geflohen. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Wie die Bundeswehr im Bündnisfall aufgestellt wäre. Es fehlt an allen Ecken, die Lage ist desolat: Für anspruchsvolle Marine-Einsätze seien "unter 30 Prozent der schwimmenden Hauptwaffensysteme uneingeschränkt einsatzfähig", heißt es in einem Bericht der Bundeswehr. Von den Hubschraubern sind nur 40 Prozent einsatzbereit. Vom Schützenpanzer Puma, von dem die Bundeswehr 350 bestellt hat, sind bis heute gerade einmal 40 auf dem neuesten Konstruktionsstand und als "kriegstauglich" abgenommen. Die Rüstungskonzerne Rheinmetall und Krauss-Maffei Wegmann wollen der Bundeswehr 229 weitere Panzer verkaufen. Zum Artikel (SZ Plus)

Regierung will Haushalte um Milliarden entlasten. Wegen der rapide steigenden Energiepreise sollen Steuerzahler durch einen höheren Grundfreibetrag und eine Anhebung des sogenannten Arbeitnehmerpauschbetrages entlastet werden. Die Pendlerpauschale soll erhöht werden und die EEG-Umlage für erneuerbare Energien bereits zum 1. Juli entfallen. Für von Armut betroffene Kinder plant die Ampelkoalition einen "Sofortzuschlag" von 20 Euro pro Monat, Hartz-IV-Empfänger sollen einmalig 100 Euro erhalten. Zum Artikel

EXKLUSIV US-Klimagesandter Kerry beklagt Probleme im Umgang mit China. "Ich kann nicht verneinen, dass es da eine angespannte Atmosphäre zwischen den beiden Staaten gibt, wegen verschiedener Themen", sagt Kerry der Süddeutschen Zeitung. Insbesondere chinesische Pläne, die Kohleverstromung wieder hochzufahren, führten zu Differenzen. Zum Interview (SZ Plus)

EXKLUSIV Funke Mediengruppe fordert Döpfners Rücktritt als Chef des Verlegerverbands. Kann der Springer-Chef Verlegerpräsident bleiben? Der Konzern von Julia Becker hat "Sorge, dass die Glaubwürdigkeit der gesamten Branche gefährdet ist". Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Bester Dinge

Quamback des Quaggas. Dienen die Streifen des Zebras als Mückenschutz? Oder sind sie nur Angeberei? Egal, protzen können zumindest die Züchter, die die Quaggas, Zebras fast ohne Streifen, nach 130 Jahren wiederbelebt haben. Zum Artikel