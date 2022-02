In der Nacht zum Donnerstag ordnete Russlands Präsident den Militäreinsatz in der Ostukraine an.

Von Jens Schneider

Russlands Militär hat am frühen Donnerstagmorgen den Krieg gegen die Ukraine begonnen. Präsident Wladimir Putin habe einen Auslandseinsatz der Streitkräfte in den ukrainischen Regionen Luhansk und Donezk offiziell angeordnet, teilte der Kreml am frühen Donnerstagmorgen in Moskau mit. Nach Angaben des ukrainischen Außenministers Dmytro Kuleba hat ein großer Einmarsch in der Ukraine begonnen. Putin habe "eine große Invasion der Ukraine gestartet. Friedliche ukrainische Städte werden attackiert. Das ist ein Angriffskrieg", teilt der Minister am Donnerstag bei Twitter mit.

US-Präsident Biden wirft Putin vor, "vorsätzlich" einen "Krieg" gegen die Ukraine zu beginnen. Russland alleine sei verantwortlich für die dadurch ausgelösten Todesfälle und das menschliche Leid, erklärte Biden. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg verurteilt den russischen Angriff auf die Ukraine auf das Schärfste. Der "rücksichtslose und unprovozierte" Angriff bringe "die Leben zahlloser Zivilisten" in Gefahr, erklärte Stoltenberg am Donnerstag. "Einmal mehr, trotz unserer wiederholten Warnungen und nimmermüden diplomatischen Bemühungen hat Russland den Weg der Aggression gegen ein souveränes und unabhängiges Land gewählt", so Stoltenberg.

In der Nacht hat es bereits eine kurzfristig anberaumte Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates gegeben. Deutschland hat schwere Konsequenzen gegen Russland wegen des angekündigten Einmarsches in die Ukraine angekündigt. "Die russische Aggression wird politisch, wirtschaftlich und moralisch einen beispiellosen Preis haben", sagte die deutsche UN-Botschafterin Antje Leendertse bei einer kurzfristig anberaumten Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates in New York am Mittwochabend (Ortszeit). Bei der Kriegsankündigung Russlands gegenüber der Ukraine handle es sich um eine militärische Eskalation, "wie wir sie in Europa seit Generationen nicht mehr erlebt haben", so Leendertse weiter. Es handle sich um einen "schamlosen Völkerrechtsbruch."