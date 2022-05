Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Juri Auel

Nachrichten kompakt

EXKLUSIV Autor Tellkamp zum Krieg in der Ukraine: "Es gibt nicht 'die Russen', nicht 'den Feind'". "Das sind keine klassischen Romane, das sind Utopien", sagt Uwe Tellkamp im Interview mit der Süddeutschen Zeitung über seine Bücher. Anfang kommender Woche erscheint im Suhrkamp Verlag sein neuer, knapp 900 Seiten umfassender Roman "Der Schlaf in den Uhren", die Fortsetzung von "Der Turm", mit dem der Autor 2008 den Deutschen Buchpreis gewonnen hatte. Im Februar, schon vor Beginn des russischen Angriffskriegs, hat Tellkamp eine Autoren-Petition für die Ukraine unterzeichnet. Nun warnt er vor Pauschalurteilen. "Ich bin weit davon entfernt, irgendjemanden in Sippenhaft zu nehmen für das, was sein Staat mit ihm veranstaltet. Das hab ich selbst erlebt. Ich war Soldat in einer Armee, die ich gehasst habe." Zum Artikel (SZ Plus)

EU präsentiert Gesetz zur Überwachung von Messengerdiensten. Die EU-Kommission will Onlineunternehmen verpflichten, die Privatnachrichten ihrer Kunden in Messengerdiensten zu scannen, um sexuellen Missbrauch von Kindern einzudämmen. Kritiker sprechen von "anlassloser Massenüberwachung". Zum Artikel (SZ Plus)

Zwei Kinder in Hanau gestorben, Polizei vermutet Verbrechen. Vor einem Hochhaus finden Passanten einen schwer verletzten Jungen, er stirbt kurz darauf. Im neunten Stock entdeckt die Polizei ein totes Mädchen. Die Beamten fahnden nach einem Mann und gehen von einem familiären Hintergrund der Tat aus. Zum Artikel

EU verkündet Ende der Maskenpflicht im Luftverkehr. Vom 16. Mai an müssen Passagiere an Flughäfen und in Flugzeugen innerhalb der Europäischen Union keine Masken mehr tragen. Die Zahl der Vergiftungen mit vermeintlichem Corona-Heilmittel hat seit Pandemie-Beginn stark zugenommen. Zum Artikel

Lufthansa verweigert Gruppe von orthodoxen Juden den Weiterflug. Nach einem Streit um das Tragen von Masken werden alle erkennbar jüdisch-orthodoxen Passagiere vom Weiterflug ausgeschlossen. Die Lufthansa entschuldigt sich, der hessische Antisemitismusbeauftragte verlangt Aufklärung. Zu den Corona-News

Lindner warnt vor zunehmendem Risiko einer Stagflation. Es müsse vor allem darum gehen, "das Wachstum zu erhöhen, ohne zusätzlichen Preisdruck zu erzeugen", sagt der Bundesfinanzminister, der aufgrund der aktuellen Entwicklung nicht alle Haushaltswünsche wird erfüllen können. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Alles zum Krieg in der Ukraine

Behörden in Cherson wollen Moskau um Aufnahme bitten. Ein Referendum über einen Beitritt soll es nicht geben, sagt der prorussische Vizechef der Militär- und Zivilverwaltung. Seine Administration werde sich stattdessen direkt an Kremlchef Putin wenden. Zum Liveblog

"Über den Krieg sprechen wir hier nicht." Seit dem Angriff auf die Ukraine haben sich in Bayern rund 1000 Willkommensklassen für geflüchtete Kinder gebildet. Wie sieht ihr deutscher Alltag aus und welche Rolle spielt die Gewalt in der Heimat? Ein Besuch in der Grund- und Mittelschule Hebertshausen. Zum Artikel (SZ Plus)

Das hat heute viele Leser interessiert

Pazifist ist, wer Panzer schickt. Auf bemerkenswerte Art zaubert Anton Hofreiter bei Lanz einen neuen linken Grundsatz her: Frieden schaffen nur mit Waffen. Den einen Skeptiker in der Runde triezt auch noch der Moderator - mit Fragen wie für Wehrdienstverweigerer. Zum Artikel (SZ Plus).

Wie in einem Horrorfilm. Tobias R., Rassist, Verschwörungsgläubiger, Waffenbesitzer, am Ende der Attentäter von Hanau: Es hätte alles anders kommen können - wenn die Polizei den Hilfeschrei einer Escortdame nur ernster genommen hätte. Zum Artikel (SZ Plus)

"Der Penis ist die Antenne des Herzens." Viele Männer riskieren Erektionsstörungen, sagt der Urologe Frank Sommer, zum Beispiel durch den falschen Fahrradsattel. Im Interview erklärt er wie man sich schützt, warum die richtige Hygiene der Geschlechtsteile so wichtig ist - und was der Penis über die Gesundheit des Herzens verrät. Zum Artikel (SZ Plus)

Zu guter Letzt

"Wir sitzen hier nicht bei Kerzenschein." Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verlegt vorübergehend seinen Amtssitz nach Quedlinburg - in ein Romantikhotel. Ein Anruf bei Inhaberin Claudia Wiese, die das mit dem Ambiente mal erklärt. Zum Artikel