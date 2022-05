In und vor einem Hochhaus in der Innenstadt von Hanau sind zwei Kinder offenbar tödlich verletzt worden. Polizisten fanden am Mittwochmorgen vor dem Haus auf der Straße einen schwer verletzten elfjährigen Jungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er später starb, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Im neunten Stock des Hochhauses entdeckte die Polizei ein totes siebenjähriges Mädchen.

Die Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus, wie ein Sprecher der Hanauer Staatsanwaltschaft sagte. Es werde nach einem Tatverdächtigen gefahndet und es gebe Anhaltspunkte für einen familiären Hintergrund der Tat. Die Familie sei zuletzt sozialpädagogisch betreut worden.

Die Polizei wurde gegen 7.20 Uhr von Passanten alarmiert, die den Jungen gefunden hatten. Sie entdeckte später auch das tote Mädchen auf dem Balkon einer Wohnung, in der nach ersten Erkenntnissen beide Kinder lebten.