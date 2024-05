Netanjahu fährt einen riskanten Kurs. Israels Premier kontert US-Präsident Biden: Wenn man alleine Krieg führen müsse, werde man das tun. Dies könnte einen Domino-Effekt auslösen - bei Israels Verbündeten und bei seinen Feinden. Zum Artikel

Uni Hamburg: Angriff nach Vorlesung über Antisemitismus

EXKLUSIV Nach Machtübernahme der Taliban: Wenige Afghanen nach Deutschland ausgereist. Mit einem eigenen Aufnahmeprogramm will die Bundesregierung jeden Monat bis zu 1000 vom Taliban-Regime bedrohten Afghanen Zuflucht gewähren. Neue Zahlen zeigen: Bisher sind nur ganz wenige tatsächlich eingereist. Einer der Gründe sind bürokratische Hürden. Zum Artikel

Bundesregierung streitet erneut ums Geld. Für eine Eskalation mit Russland sei man nicht gerüstet, warnt Verteidigungsminister Pistorius. Er fordert von Finanzminister Lindner, die Ausgaben für Bundeswehr und Krisenvorsorge von der Schuldenbremse auszunehmen. Auch bei der Rente knirscht es. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV RWEs tödliche Altlast. Der Dax-Konzern hat in Großbritannien Kraftwerke gekauft. In den Anlagen kamen Beschäftigte früher mit Asbest in Kontakt. Jahrzehnte später werden die Arbeiter krank und klagen auf Schadenersatz. Doch RWE zeigt sich oft hartleibig. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen des Tages: