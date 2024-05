Die russische Armee hat im Osten der Ukraine eine seit Monaten erwartete Offensive begonnen. Zunächst meldete das ukrainische Verteidigungsministerium, Russland habe am frühen Morgen mit Bombardements und Angriffen in der Grenzregion um Charkiw begonnen, die zweitgrößte Stadt der Ukraine. "Um etwa fünf Uhr morgens versuchte der Feind, unter dem Schutz gepanzerter Fahrzeuge unsere Verteidigungslinien zu durchbrechen", so das Ministerium dürr. "Bis jetzt sind diese Attacken zurückgeschlagen worden, Kämpfe verschiedener Intensität gehen weiter."

Eine ukrainische Militärquelle sagte der Nachrichtenagentur Reuters indes, die Russen seien im Grenzort Wowtschansk - bis zum Krieg mit einer Bevölkerung von 17 000 Menschen - einen Kilometer in ukrainisches Gebiet eingedrungen und wollten dort bis zu zehn Kilometer vordringen. Präsident Wolodimir Selenskij sagte nach einem Treffen mit der slowakischen Präsidentin Zuzana Čaputová, der ukrainischen Militärführung seien die russischen Pläne bekannt gewesen, sie habe danach ihre Kräfte berechnet. Die Russen würden "von unseren Truppen, Brigaden und unserer Artillerie begrüßt".

Übereinstimmenden Analysen von Militärs, westlichen Politikern und Selenskij selbst zufolge versucht Moskau, an der Front in der Ostukraine vorzurücken, bevor dort neue Munition und anderer vor allem von Washington gelieferter Nachschub eintrifft. Der ukrainische Generalstab hält die russischen Truppen indes einem Bericht des Infoportals NV zufolge für zu gering für einen tiefen Durchbruch. Die Millionenstadt Charkiw wird zwar zunehmend mit Raketen und Gleitbomben angegriffen, Militärgouverneur Oleh Synnehubow zufolge bestehe indes "keine Gefahr am Boden" für die mehrere Dutzend Kilometer von der Front entfernte Stadt. Anders sieht es freilich an der Grenzregion aus: Dort seien allein beim strategisch wichtigen Kupiansk 17 Angriffe der Russen zurückgeschlagen worden, so der Militärgouverneur.

Das ukrainische Militär warnte zuerst öffentlich am 2. Februar davor, dass Russland an der Grenze zur Region Charkiw 40 000 Soldaten mit mehr als 500 Panzern und 650 gepanzerten Fahrzeugen zusammengezogen habe. Die Sorgen vor einer neuen Offensive nahmen noch zu, als Russlands Präsident Wladimir Putin am 17. März verkündete, entlang der Grenze zu Russland eine Pufferzone auf ukrainischem Gebiet schaffen zu wollen.

Die Ukraine hat die Region schon einmal befreit

Das britische Verteidigungsministerium berichtete, Russland habe allein von März bis April seine Angriffe etwa bei der ebenfalls wichtigen Stadt Tschassiw Jar um 200 Prozent gesteigert. Ein ukrainischer Armeesprecher sagte, der Frühjahrsmatsch sei mittlerweile getrocknet und verschaffe angreifenden Russen bessere Bedingungen.

Der ukrainische Generalstab spielte bereits im April verschiedene Szenarien für den offenbar bevorstehenden russischen Angriff durch. Der militärische Oberkommandierende der Ukraine, General Oleksandr Syrsky, sagte am 28. April, die am stärksten bedrohten Richtungen seien durch weitere "Artillerie- und Panzereinheiten verstärkt worden". Anfang Mai gingen die Ukrainer davon aus, dass die Russen neben Zehntausenden Truppen auch mehr als tausend Geschütze und vier Iskander-Raketensysteme für die Offensive vorbereitet hätten.

Diese Kräfte reichten gleichwohl nicht für eine vollwertige Operation zur Eroberung Charkiws aus, so eine Quelle im Generalstab Anfang Mai in einem NV-Bericht. Russlands Militär hatte zu Beginn des Überfalls auf die Ukraine nach dem 24. Februar versucht, Charkiw einzunehmen, kam aber nicht weiter als bis in den Norden der Stadt. Diese russischen Einheiten wurden vernichtet - allerdings konnten sie weite Teile der Region besetzen, bis die Ukraine im Herbst 2022 ihre bisher einzige erfolgreiche Gegenoffensive durchführte und die gesamte Region befreite.

Dem gewöhnlich gut informierten militärischen Infodienst Deep State zufolge versucht Russland beim aktuellen Angriff, sich in einer Reihe ukrainischer Grenzdörfer wie Striletscha Pylna, Borisiwka oder Pleteniwka festzusetzen. Auch der Deep-State-Analyst hält die russischen Ressourcen für zu gering für einen tiefen Vorstoß - allerdings "ist nicht bekannt, wie viele Hauptkräfte der Gegner für dieses Manöver verwenden will". Militärgouverneur Synehubow rief Einwohner von Grenzorten und anderen möglichen Zielen der Russen vor allem in den Regionen Wowtschanks und Lipezk auf, sich in Sicherheit bringen zu lassen. Präsident Selenskij sagte am 9. Mai, die Ankunft neuer westlicher Militärhilfe werde es der Ukraine erlauben, eine russische Offensive in der Ostukraine zurückzuschlagen.