Alles zum Krieg in Nahost

Israel reagiert empört auf möglichen Stopp von US-Waffenlieferungen. US-Präsident Biden kündigt an, im Falle einer groß angelegten Militäroperation in Rafah die Waffenlieferungen an die israelische Regierung zu stoppen. Das löst in Israel reichlich Ärger und Trotz aus. Verteidigungsminister Gallant versichert, dass Israels Armee standhaft auf Kriegskurs bleibe.