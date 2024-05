Drei Wochen nach den Parlamentswahlen in Kroatien steuert Ministerpräsident Andrej Plenković auf eine Koalition mit der ultra-rechten Heimatbewegung zu. Auf einer Veranstaltung seiner konservativen Regierungspartei HDZ sagte Plenković am Donnerstag in Zagreb, es würden bereits 76 Unterschriften von gewählten Abgeordneten "für die Bildung einer neuen, stabilen Regierung" vorliegen. Das kroatische Parlament hat 150 Abgeordnete, 76 ist die Mindestzahl für eine Regierungsmehrheit. Die HDZ errang bei der Wahl am 18. April 61 Mandate, die Heimatbewegung 14.