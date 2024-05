Stimmen zur Champions League:"Die Szene finde ich unglaublich"

Thomas Müller (Bayern-Stürmer): "In der Schlussphase, als wir führten, waren immer noch 15 Minuten zu spielen. Wir waren gut in diesem Verteidigungsblock, auch wenn wir Real noch mehr hätten weghalten sollen. Wir können uns aber auch auf die letzte Aktion des Schiedsrichters stürzen. Fehler entscheiden meistens Fußballspiele. Es ist unglaublich, gerade in der letzten Situation. Es gibt gar keinen Grund, so schnell zu pfeifen. Man kann sich richtig hineinsteigern, aber man kann auch versuchen, es zu akzeptieren. Wir haben sehr viel auf dem Platz gelassen."

Toni Kroos (über seine erneute Chance auf einen Champions-League-Titel): "Wahnsinn. Wenn mir das zu Beginn meiner Karriere jemand gesagt hätte, hätte ich's nicht geglaubt. Das Ende sind dann unsere unkontrollierbaren Minuten. Im Hinspiel war es ausgeglichen, aber heute waren wir über 90 Minuten die bessere Mannschaft. In der ersten Halbzeit war Bayern gefühlt sehr passiv. Wenn es Möglichkeiten gab, hatte ich das Gefühl, dass wir das Spiel im Griff hatten. Die Favoritenrolle gegen Dortmund im Finale nehmen wir an. Ein Endspiel ist ein besonderes Ambiente, da spielen nochmal besondere Gefühle eine Rolle."

Thomas Tuchel (Bayern-Coach): "Die Jungs sind sehr enttäuscht. Wir waren schon fast durch, es war ein voller Fight. Nichts, was ich sage, kann das irgendwie lindern. Sind auch alle entsprechend sauer, ganz bitter. Es war maximal unglücklich, es ist die letzten drei Minuten alles zusammengekommen. Das muss man verarbeiten."

Manuel Neuer (Bayern-Keeper, über das 1:1): "Das ist extrem bitter für mich, ich habe den Ball anders erwartet, eher Richtung Brustkorb, er ist dann einen Tick höher gegangen. Damit habe ich nicht gerechnet, dass da so ein minimaler Maulwurf drin war im Platz. Dieses 1:1 ist brutal."