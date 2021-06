Von Kathrin Müller-Lancé

Was wichtig ist

Biden ruft zur Aufarbeitung von Rassismus in US-Geschichte auf. Zum Jahrestag des Massakers von Tulsa kündigt der US-Präsident Maßnahmen gegen Diskriminierung in den USA an. Und er ruft die Amerikaner zur Auseinandersetzung mit dem Rassismus in der Geschichte ihres Landes auf: "Das ist es, was große Nationen tun. Sie arbeiten ihre dunklen Seiten auf." Zum Artikel

Kommentar zu Rassismus in den USA: Rassentrennung, Version 2021

Exklusiv - Ex-Siemens-Chef Kaeser wirbt für Baerbock als Kanzlerin. Kaeser attestiert der Grünen-Kandidatin "die größte Glaubwürdigkeit für eine nachhaltige und langfristige Erneuerung". Was ihre Auffassungsgabe und Interessen betrifft, erinnere sie ihn an Merkel. Zum Artikel

EU-Vertreter einigen sich auf schärfere Regeln für Firmen. Das sogenannte Country-by-Country-Reporting soll offenlegen, wie viel Abgaben Unternehmen in welchem EU-Land zahlen. Der Grünen-Finanzexperte Sven Giegold spricht von einem "Meilenstein für Steuergerechtigkeit in Europa". Zum Artikel

Maas lehnt Waffenwünsche der Ukraine ab. Raketenboote, Sturmgewehre, Funkausrüstung? All das komme nicht in Frage, sagt der deutsche Außenminister. Damit lässt er den urkrainischen Präsidenten Selenskij klar abblitzen. Zum Artikel

Umstrittene Ölförderung in einem Naturschutzgebiet in Alaska vorerst gestoppt. US-Präsident Biden macht damit eine Entscheidung seines Vorgängers Trump rückgängig, der kurz vor Ende seiner Amtszeit noch Bohrlizenzen vergeben hatte. Umweltschützer hatten jahrelang gegen das Vorhaben im nördlichsten Naturschutzgebiet der USA protestiert. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Die News zum Coronavirus

Stiko-Vorsitzender Mertens: Impfung für Kinder "kein Lakritzbonbon". Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission hat um Verständnis für die zögerliche Haltung bei Kinderimpfungen gegen Corona gebeten. Die Entscheidung müsse "auf der besten verfügbaren Evidenzbasis getroffen werden". Die Daten aus der Zulassungsstudie des Herstellers reichten dafür nicht aus. Die bundesweite Inzidenz steigt auf 36,8. Zum Artikel

Sorge vor Ansturm auf die Praxen: Ist es eine gute Idee, die Impfpriorisierung aufzuheben?

Europas Jugend über die Pandemie und ihre Zukunft. Der erste Kuss, die erste große Reise, das Gefühl von grenzenloser Freiheit - die Pandemie hat der Jugend vieles genommen, was Jungsein ausmacht. Was bedeutet das für die Zukunft? Jugendliche erzählen von ihren Erfahrungen. (SZ Plus) Zum Artikel

Bester Dinge

Möge das Haus mit dir sein. Der Traum aller "Star Wars"-Fans, die über ausreichend Bargeld verfügen: Für mehr als vier Millionen US-Dollar kann man in Houston ein Haus kaufen, dessen Bauweise an den Helm von Darth Vader erinnert. Zum Artikel