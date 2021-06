Der Traum aller "Star Wars"-Fans, die über ausreichend Bargeld verfügen: Für mehr als vier Millionen US-Dollar kann man in Houston ein Haus kaufen, dessen Bauweise an den Helm von Darth Vader erinnert.

Von Alexander Menden

So manche fiktionale Welt ist für ihre Fans realer als die Realität. Harry-Potter-Fans spielen in ihrer Freizeit Quidditch, "Raumschiff Enterprise"-Fans laufen mit Spock-Ohren durch die Gegend. Das wohl bestausgebaute Paralleluniversum bewohnen jedoch Wookies, Wampas und Mandalorianer: Die "Star Wars"-Galaxie hat nicht nur eine eigene Religion mit stolzen 21 Geboten hervorgebracht, den Jediismus, sondern versorgt ihre Anhänger auch mit unzähligen Memorabilien wie (fast) voll funktionstüchtigen Lichtschwertern und Kostümen, die oft aufwendiger gestaltet sind als die der Darsteller in der ursprünglichen Filmtrilogie.

Jetzt aber ist etwas auf den irdischen Markt gekommen, das wie maßgeschneidert erscheint für den "Star Wars"-Fanatiker, der schon alles hat: ein Haus in Houston, Texas, dessen Äußeres dem Helm Darth Vaders ähnelt, des beliebtesten Filmbösewichts aller Zeiten. Sein Erbauer, der Chirurg Jean Cukier, ließ sich laut Houston Chronicle beim Design seines Hauses tatsächlich von besagtem Helm sowie von der Form des amerikanischen Stealth-Bomber-Flugzeugs inspirieren. Wer auch immer die Immobilie erwirbt, hätte Gelegenheit, 650 Quadratmeter Wohnfläche mit "Star Wars"-Merchandise zu füllen, vom Staubsaugroboter im imperialen Sturmtruppler-Design bis zum 7541 Teile umfassenden "Millennium Falcon" aus Lego.

Kosten soll das Vader-Haus, das wohl selbst unter den Wolkenkratzern des Großstadtplaneten Coruscant aufgefallen wäre, schlappe 4,3 Millionen Dollar. Umgerechnet in die "Star Wars"-Währung (man kann das verlässlich vom Goldpreis in den Outer-Rim-Territorien ableiten) sind das nur rund 1,06 Millionen "Credits". Möge die Macht mit dem Käufer sein.

