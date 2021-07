Von Philipp Saul

Was wichtig ist

Bundesregierung: zwei Milliarden Euro Schaden an Schienen und Straßen. Der Bund rechnet wegen der Hochwasser-Katastrophe offenbar allein bei der Deutschen Bahn mit Schäden in Höhe von 1,3 Milliarden Euro. Die Landkreise in Rheinland-Pfalz fordern neue Signale für Warnsirenen. Die etablierten seien nicht mehr zeitgemäß. Zum Artikel

"Ich dachte, wir räumen zwei Tage auf und dann ist es gut". Sie retten Menschen mit Traktoren, räumen Schutt und Schlamm weg, verteilen Lebensmittel. Seit Tagen sind Helferinnen und Helfer in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz im Einsatz, professionell oder ehrenamtlich. Wer sind sie und was erleben sie? Zum Artikel (SZ Plus)

Trump-Unterstützer nach Sturm auf das US-Kapitol zu Haftstrafe verurteilt. Der 38-Jährige muss acht Monate ins Gefängnis, auch wenn er vor Gericht Reue zeigte. Das Urteil gilt als wegweisend für alle Randalierer, die noch vor Gericht stehen. Zum Artikel

Haiti bekommt schon wieder einen neuen Premier. Interims-Regierungschef Joseph tritt zurück - zugunsten des Ex-Innenministers Henry. Den wollte auch Präsident Moïse in diesem Amt haben - als dann siebten Premier in seiner Amtszeit. Keine zwei Tage nach Bekanntwerden dieses Anliegens wurde Moïse ermordet. Zum Artikel

Privater Samenspender darf sein Kind sehen. Ein lesbisches Paar bekommt einen Sohn, der leibliche Vater ist eine Art Patenonkel - bis sich die Erwachsenen zerstreiten. Der BGH hat nun entschieden, dass der Mann nicht automatisch von jeglichen Umgangsrechten ausgeschlossen werden darf. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Pegasus-Projekt

EXKLUSIV "Die Überwachungsindustrie ist außer Kontrolle". Der ehemalige UN-Sonderberichterstatter David Kaye über Spähangriffe auf Bürger, undurchsichtige Geschäfte - und die Frage, wie sich politisch gegensteuern lässt. Zum Artikel (SZ Plus)

Wie Pegasus in Mexiko wütet. In keinem Land finden sich mehr Telefonnummern von Journalisten unter den potentiellen Ausspähzielen staatlicher Stellen als in Mexiko. Nicht einmal der heutige Präsident Andrés Manuel López Obrador scheint sicher vor Überwachung. Zum Artikel (SZ Plus)

"Dieser Horror hat mich stärker gemacht". Fatima Movlami aus Aserbaidschan hat gegen die Regierung demonstriert und ist deswegen Opfer von Cyberattacken geworden. Es hätte sie fast in den Tod getrieben. Zum Artikel

Wie die Spähsoftware funktioniert. Pegasus ist ein digitaler Superspion. Was die Software der Firma NSO so mächtig macht - und wie sie auf das Smartphone kommt. Zum Video

Die News zum Coronavirus

Mallorca will Regeln wieder verschärfen. Weil die Infektionszahlen stark steigen, sollen nächtliche Partys eingeschränkt werden und Restaurants früher schließen. In England dürfen wohl von Herbst an nur noch Geimpfte in Clubs gehen. Und der Weltärzte-Präsident warnt vor zu schnellen Lockerungen. Zum Artikel

Inzidenz steigt weiterhin - Wert jetzt bei 10,9. Seit mehr als zwei Wochen steigt die Inzidenz kontinuierlich an. In Deutschland wird es nach Einschätzung der Gesundheitsminister schon bald "deutlich" mehr Impfstoff als Nachfrage danach geben. Deshalb sollen Ärzte vermehrt auch auf Sport- und Marktplätzen impfen. Zum Artikel

Warum auch in Südkorea die Zahlen wieder steigen. Musterland des Corona-Schutzes? Südkorea hat beim Impfen Fehler gemacht, jetzt werden die Regeln wieder verschärft. Fitnessstudios kämpfen mit einer besonders kuriosen Vorschrift. Sie dürfen keine Musik mehr spielen, die schneller ist als 120 Schläge pro Minute. Zum Artikel

Bester Dinge

Die Entdeckung der Sinnlichkeit. Papst Franziskus verkündet die Gründung eines vatikanischen Filmarchivs - und outet sich dabei als Fan eines Regisseurs, mit dem Frömmler ihre Probleme haben. Zum Artikel